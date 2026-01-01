Not-OP am Herz! Sorge um brasilianischen Fußball-Weltmeister

Brasiliens früherer Fußballstar Roberto Carlos ist überraschend, aber erfolgreich am Herzen operiert worden. Der 52-Jährige war spanischen Medienberichten zufolge gerade auf Heimaturlaub und begab sich wegen einer medizinischen Untersuchung am Bein in ein Krankenhaus in São Paulo.

Daraufhin sei festgestellt worden, dass die Herz-Pumpleistung des ehemaligen Verteidigers von Real Madrid extrem verringert war. Die Ärzte entschieden sich für eine Notoperation, nachdem sie ein Blutgerinnsel entdeckt hatten.

Brasilien-Star Roberto Carlos erfolgreich am Herz operiert

Laut „Marca“ gaben Quellen aus dem Umfeld des Weltmeisters von 2002 an, dass er sich derzeit auf dem Weg der Besserung befindet. Gegenüber der „AS“ soll Carlos sogar selbst gesagt haben: „Jetzt geht es mir gut und ich werde genau überwacht.“ Nach der dreistündigen Operation soll der 127-malige Nationalspieler noch zwei Tage unter Beobachtung im Krankenhaus bleiben.

Das könnte Sie auch interessieren: Wilde DFB-Prognose: Matthäus tippt auf 7:0-Sieg bei der WM – aber nicht auf den Titel

Roberto Carlos stand für Real Madrid von 1996 bis 2007 in 527 Pflichtspielen auf dem Platz und gewann mit den Königlichen vier spanische Meistertitel sowie dreimal die Champions League. Heute ist er als Botschafter für den Klub aktiv. (mp/sid)