Noch vor zweitem EM-Spiel: Bundestrainer freut sich über erreichtes Turnier-Ziel

Über 15.000 deutsche Fans in Basel und ein Millionenpublikum an den heimischen TV-Bildschirmen: Die deutschen Fußballerinnen gehen mit viel Rückenwind in ihr wegweisendes zweites EM-Spiel gegen Dänemark. „Im Stadion können wir uns auf eine schöne Atmosphäre freuen und vor so einer Kulisse macht es natürlich immer am meisten Spaß, Fußball zu spielen“, sagte Mittelfeldspielerin Sjoeke Nüsken vor der Partie am Dienstag (18 Uhr/ARD und DAZN).

Bei der Anreise zum „Heimspiel“ im St. Jakob-Park wird es zudem einen organisierten Fan-Marsch geben. Den Auftaktsieg gegen Polen (2:0) hatten im Schnitt 8,22 Millionen Menschen live in der ARD verfolgt.

„Das war ein schöner Anfang“ meinte Bundestrainer Christian Wück zur Quote am Freitagabend, denn: „Ein Ziel, das wir immer genannt haben, ist, dass wir die Nation hinter uns bekommen und dass wir mit unserer Art Fußball begeistern wollen, dass wir Mädchen für den Sport begeistern wollen.“ Nüsken hofft daher, dass das DFB-Team „auch viele Zuschauer für das nächste Spiel gewinnen konnte“.

Auch Dänemarks Starspielerin Pernille Harder stellt sich auf eine „tolle Atmosphäre“ in Basel ein. „Es ist super, dass so viele Menschen kommen. Es werden viele Deutsche sein, aber wir werden uns auf die Dänen konzentrieren“, kündigte die Bayern-Torjägerin an. (sid)