Noch vor WM-Start: Brasilien verlängert Vertrag mit Trainer Ancelotti

Bayern Münchens früherer Meister-Coach Carlo Ancelotti bleibt bis einschließlich des übernächsten WM-Turniers 2030 Trainer der brasilianischen Fußball-Nationalmannschaft. Die Einigung mit dem 66 Jahre alten Italiener gab Brasiliens Verband CBF weniger als einen Monat vor Beginn der anstehenden WM-Endrunde in den USA, Mexiko und Kanada (11. Juni bis 19. Juli) bekannt.

Ancelotti hatte das Team des Rekordweltmeisters vor Jahresfrist nach Ablauf seines Vertrags beim spanischen Rekordmeister Real Madrid übernommen. Unter der Regie des Ex-Profis qualifizierte sich die Seleção erfolgreich für die erste XXL-WM.

Ancelotti möchte Brasilien zurück an die Weltspitze führen

„Ich habe von Anfang an begriffen, was Fußball für dieses Land bedeutet, und deswegen haben wir im vergangenen Jahr daran gearbeitet, die brasilianische Nationalmannschaft in der Welt wieder ganz nach oben an die Spitze zu führen“, erklärte Ancelotti in der Verbandsmitteilung.

MOPO Die WochenMOPO – ab Freitag neu und überall, wo es Zeitungen gibt!

Diese Woche u.a. mit diesen Themen: Miet-Odyssee: Der alltägliche Wahnsinn bei der Wohnungssuche

Der alltägliche Wahnsinn bei der Wohnungssuche Terrorverdacht in Eidelstedt: Was der Anwalt des 17-Jährigen sagt

Was der Anwalt des 17-Jährigen sagt Kerosin-Krise: 16 Tipps, die Ihren Urlaub retten

16 Tipps, die Ihren Urlaub retten Große Rätselbeilage: Knobelspaß für die ganze Woche

Knobelspaß für die ganze Woche 16 Seiten Sport: So tickt die neue HSV-Bossin Kathleen Krüger

So tickt die neue HSV-Bossin Kathleen Krüger 28 Seiten Plan7: Lotto King Karl eröffnet die Stadtparksaison & Kultur-Tipps für jeden Tag

Schon zuletzt hatte Ancelotti die Bereitschaft zu einer Verlängerung seines Engagements beim fünfmaligen WM-Champion signalisiert. In der vergangenen Woche bezeichnete es CBF-Präsident Samir Xaud als „sicher“, dass der neue Vertrag zwischen beiden Parteien noch vor WM-Beginn unterzeichnet werden würde. „Die Vertragserneuerung ist Bestandteil unserer Anstrengungen, Brasilien auf dem höchsten Niveau des Weltfußballs zu halten“, sagte Xaud nach der finalen Einigung mit Ancelotti.

Das könnte Sie auch interessieren: Nach massiver Kritik: Öffi-Tickets bei WM werden günstiger – zumindest etwas

Die Vertragsverlängerung ist auch ein Vertrauensbeweis für den Coach vor der WM-Endrunde. Am 18. Mai wird Ancelotti in Rio de Janeiro seinen endgültigen WM-Kader nominieren. Bei der WM trifft Brasilien in der Vorrundengruppe C auf Marokko, Schottland und Haiti. Die brasilianischen Fans warten seit dem Titelgewinn 2002 beim WM-Turnier in Südkorea und Japan durch einen 2:0-Sieg im Endspiel von Yokohama gegen die deutsche Nationalmannschaft auf den sechsten WM-Triumph der Südamerikaner. (sid/vb)