Sportlich war für den FC Hansa Rostock bei seiner England-Premiere nichts zu holen. Die eigentlichen Gewinner des ersten Spiels des Drittligisten bei einem englischen Klub in der 60-jährigen Geschichte waren aber die Hansa-Fans.

Beim 0:3 des FC Hansa beim FC Watford aus der zweitklassigen Championship sorgten die Anhänger vor der Partie mit einem Fanmarsch, während des Spiels und nach dem Spiel für eine einzigartige Stimmung im und rund um das Stadion Vicarage Road. „Ich habe so etwas noch im Vicarage Road erlebt“, sagte Reporter Adam Drury vom „Watford Observer“ in einem Video bei X. „Das Spiel bleibt vor allem wegen der Atmosphäre in Erinnerung, die die Hansa-Fans geschaffen haben.“

Fans sorgen für eindrucksvolle Kulisse und Stimmung

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Mehr als 6000 Fans waren mit dem FC Hansa in die Stadt nordwestlich von London gereist. Zuvor hatte der Verein an die Reisenden appelliert: „Bitte verhaltet euch der Spielstätte gegenüber respektvoll. Es sollte für uns alle etwas Besonderes sein, in einem Stadion wie dem Vicarage Road Stadium zu Gast sein zu dürfen.“

Der Appell wurde offenbar erhört. Einige Hansa-Anhänger waren in der Vergangenheit immer wieder mal negativ aufgefallen. Diesmal sorgten die Fans in England ausschließlich für stimmungsvolle Eindrücke, alles blieb friedlich. Dem Hinweis, mit weißen Shirts nach Watford zu kommen, folgte der weit überwiegende Teil der Anhängerschaft.

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Sportlich bleibt Hansa Rostock chancenlos in Watford

Die Niederlage konnte der guten Stimmung nichts anhaben. Othmane Maama (7.) und Armin Nabizada (18.) trafen vor, Nikoloz Chikovani (90.) nach der Pause für die Gastgeber. Die Rostocker konnten einige Akzente nach vorn setzen, ein Tor gelang ihnen nicht.

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„Es ist ein bisschen schade, dass wir das nicht geschafft haben. Bei einem Tor wären die Fans hier ausgerastet“, zitierte die „Ostsee-Zeitung“ Hansa-Kapitän Franz Pfanne. Trainer Daniel Brinkmann stellte nüchtern fest: „Der Gegner war nicht unsere Kragenweite. Trotzdem hätte ich mir ein anderes Ergebnis gewünscht.“ Die eigentlichen Gewinner des Spiels waren ohnehin andere. Die saßen auf der Tribüne. (dpa/mp)