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Daniel Farke hält Spieler James Justin im Arm.

Leeds-Trainer Daniel Farke feiert zusammen mit Spieler James Justin den Sieg in Manchester. Foto: imago/Sportimage

Deutscher Trainer mit historischem Sieg bei Manchester United: „Noch nicht am Ziel“

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Nach dem historischen Sieg mit Leeds United im Old Trafford verneigte sich Teammanager Daniel Farke vor seinen Profis, sprach für die heißen Wochen im Abstiegskampf der Premier League aber auch eine Warnung aus. „Wir müssen bescheiden bleiben. Wir sind nicht perfekt“, sagte der Trainer: „Wir sind noch nicht am Ziel.

Die Whites hatten am Montagabend mit 2:1 (2:0) bei Manchester United gewonnen, es war für den Klub der erste Sieg in der höchsten englischen Liga beim Rekordmeister seit 45 Jahren. Am 28. Februar 1981 hatten die Red Devils zu Hause 0:1 gegen den Rivalen aus dem Norden verloren. 

Aufsteiger Leeds ist weiter Tabellen-15., das Polster auf den ersten Abstiegsplatz wuchs durch den Coup auf sechs Punkte. Noah Okafor (5., 29.) erzielte die ersten Ligatreffer für das Team seit dem 21. Februar nach vier torlosen Partien. 

Farke mahnt zur Nervenstärke

„Wir hätten deutlich höher als 2:0 führen müssen, haben viele Chancen vergeben“, sagte Farke über die erste Halbzeit: „Ich bin stolz auf die Jungs. Eine fantastische Leistung.“ In der „entscheidenden Phase der Saison“ sei es wichtig, „die Nerven zu behalten und am Plan festzuhalten“.

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Für den FA-Cup-Halbfinalisten war es der erste Dreier in der Premier League seit dem 6. Februar. Weiter geht es am Samstag (16.00 Uhr) zu Hause an der Elland Road gegen Schlusslicht Wolverhampton Wanderers. (afp/ch)

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