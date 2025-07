Gegentor in der 113. Minute: Bitteres Aus für bärenstarke DFB-Elf gegen Spanien

Sie haben wieder alles investiert, sie haben dem großen Favoriten Paroli geboten, standen kurz vorm nächsten Elfmeterschießen – doch dann machte ein unnötiger Gegentreffer den EM-Traum der deutschen Frauen im Halbfinale zunichte. Spaniens Aitana avancierte gegen eine famos auftretende DFB-Elf zur Matchwinnerin mit ihrem Treffer nach 113. Minuten.

Was die Aufstellung betraf, musste Bundestrainer Christian Wück wieder fleißig puzzeln. Anstelle der rotgesperrten Kathrin Hendrich, der gelbgesperrten Sjoeke Nüsken und der verletzten Sarai Linder rückten Sophia Kleinherne, die erfahrene Sara Däbritz und Carlotta Wamser in die Anfangsformation.

Klara Bühl hat erste deutsche Chance

Die Partie nahm vom Anpfiff weg den zu erwartenden Verlauf. Spanien mit weitaus mehr Ballbesitz, die DFB-Auswahl taktisch diszipliniert und mit viel Herz, auf dem Weg nach vorne Nadelstiche setzend. Und den ersten gab’s bereits nach acht Minuten: Klara Bühl war nach einem langen Ball in die Tiefe frei durch, setzte den Abschluss aber knapp neben den langen Pfosten.

Bis zur ersten spanischen Chance dauerte es 21 Minuten, und für die war gütige Mithilfe von Franziska Kett notwendig: Der Verteidigerin versprang im eigenen Strafraum der Ball vor die Füße von Esther, die sofort abzog, aber an Ann-Katrin Berger scheiterte.

Spanien mit Chancenfestival vor der Pause

In den letzten Minuten vor der Pause geriet das bis dahin so sichere deutsche Bollwerk aber bedenklich ins Wanken. Erst traf Däbritz nach einem Freistoß der Spanierinnen per Kopf fast ins eigene Netz (40.), dann retteten Kleinherne und Wamser im Duett gegen Esther (41.), Parades schädelte die Kugel gegen den Pfosten (42.). Und schließlich rettete Berger mit einer Glanzparade gegen Esther das torlose Remis in die Pause.

Deutschland nach dem Wechsel wieder aktiver

Aus eben dieser kamen die Deutschen mutig, Giovanna Hoffmann hatte eine gute Kopfball-Gelegenheit (46.), dann wurde ein unabsichtliches Handspiel im spanischen Strafraum zurecht nicht mit einem Elfmeter geahndet (50.). Auf der Gegenseite rettete Kleinherne mit einer großartigen Grätsche gegen Aitana (58.), so dass es auch nach einer Stunde beim 0:0 blieb. Drei Minuten später aber setzte sich Bühl auf der linken Seite prima durch, zog wuchtig ab und scheitere an Cata Coll im spanischen Gehäuse.

Bühl-Freistoß haarscharf vorbei

Es sollte das vorerst letzte Mal gewesen sein, dass die DFB-Elf das gegnerische Tor aus nächster Nähe zu sehen bekamen. Mit jeder weiteren Minute wuchs der Druck der Favoritinnen, im selben Maß schwanden nach dem grandiosen Fight in Unterzahl gegen Frankreich die Kräfte. Echte Chancen aber ließ Deutschland keine zu – und hatte selbst die beste: Ein 25-m-Freistoß von Bühl verfehlte sein Ziel nur um Millimeter (85.). Auf der anderen Seite rutschte Paralluelo hauchzart an einer scharfen Hereingabe vorbei (90.+2) – und dann hatte Deutschaldn plötzich Matchball: Einen abgefälschten Schuss kratzte Cata Coll gerade noch von der Linie, Wamser kam aus spitzem Winkel zum Nachschuss – und scheiterte an der Torhüterin. Verlängerung.

Nächste Verletzte in der deutschen Abwehr

Die begann mit dem nächsten Kapitel in Sachen Verletzungspech bei den deutschen Abwehrspielerinnen, die bärenstarke Kleinherne musste mit Muskelverletzung im Oberschenkel raus. Aber auch in mittlerweile absoluter Notbesetzung ließ die abermals sensationell kämpfende Mannschaft keine nennenswerte Gelegenheit zu, bis zum letzten Mal die Seiten gewechselt wurden.

Lohmann und Berger sehen bei Gegentor nicht gut aus

Und dann der nächste Schock: Sydney Lohmann verpasste es, den Ball konsequent aus der Gefahrenzone zu dreschen, Spanien holte sich das Spielgerät zurück. Und aus spitzem Winkel nagelte Aitana die Kugel an Berger, die auf eine Flanke spekulierte, vorbei in die Maschen, 1:0 für Spanien nach 113 Minuten. Und der Treffer des Abends.