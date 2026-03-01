mopo plus logo
DFB-Spielerinnen um Klara Bühl laufen sich warm

Neben Sophia Kleinherne und Selina Cerci fällt nun eine weitere Personalie aus. Foto: IMAGO / Kessler-Sportfotografie

Noch eine Nationalspielerin verletzt! Nächster Ausfall für die DFB-Frauen

Ohne Klara Bühl müssen die deutschen Fußballerinnen die beiden ersten WM-Qualifikationsspiele gegen Slowenien und in Norwegen bestreiten. Die Außenstürmerin vom FC Bayern fällt wegen einer Muskelverletzung aus, wie der DFB mitteilte. Auf eine Nachnominierung verzichtet Bundestrainer Christian Wück.

Bühl habe sich die Blessur beim Vormittagstraining zugezogen und kehrt in Absprache mit ihrem Verein für weitere Untersuchungen nach München zurück. Die DFB-Auswahl spielt am Dienstag (17.45 Uhr/ARD) in Dresden gegen Slowenien und am kommenden Samstag (18.00 Uhr/ZDF) in Stavanger gegen Norwegen. Weiterer Gruppengegner auf dem Weg zu WM 2027 in Brasilien ist Österreich.

Zuvor hatten im 23-köpfigen Aufgebot des EM-Halbfinalisten bereits Sophia Kleinherne vom VfL Wolfsburg und Selina Cerci von der TSG Hoffenheim wegen Verletzungen abgesagt. Für sie rückten die Neulinge Jella Veit von Eintracht Frankfurt und Larissa Mühlhaus von Werder Bremen nach. (dpa/trh)

Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

