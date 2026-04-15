„Nicht zu einhundert Prozent im Reinen“, aber Neuer spricht von letzter Saison

Manuel Neuer befindet sich in entscheidenden Tagen. Am Abend (21.00 Uhr) geht es mit Bayern im Viertelfinal-Rückspiel gegen Real Madrid um den Traum vom Champions-League-Triumph, der Weltmeister von 2014 denkt aber intensiv darüber hinaus: Mit 40 Jahren naht das Ende einer großen Karriere.

„Mir ist schon bewusst, dass es vielleicht meine letzte Saison sein könnte“, sagte der Torhüter im DAZN-Interview vor dem Spiel. „Aber im Grunde genommen möchte ich mir auch nicht mehr zu viel Zeit lassen. Entscheidend ist, dass ich mit meiner eigenen Situation noch nicht zu einhundert Prozent im Reinen bin, wie es jetzt weitergeht.“ Der FC Bayern würde seinen Vertrag wohl noch einmal um ein Jahr verlängern.

DFB-Rückkehr? Neuer hat nur den FC Bayern im Blick

„Mein Fokus liegt ganz klar auf dem FC Bayern“, betonte Neuer, mit der ewigen Diskussion über eine (WM-)Rückkehr zur Nationalmannschaft will er sich nicht beschäftigen: „Die Mannschaft vertraut unseren Torhütern beim DFB, und ich habe mein Statement dazu abgegeben – da gibt es nicht mehr viel zu sagen.“

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Bundestrainer Julian Nagelsmann hat sich auf Oliver Baumann von der TSG Hoffenheim als Nummer eins für die WM in den USA, Mexiko und Kanada festgelegt. Neuers Glanzleistung im Hinspiel bei Real (2:1) allerdings hat die Diskussion aufs Neue belebt. (sid/ch)