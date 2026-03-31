Nach Schlotterbeck-Dementi: BVB-Boss reagiert

Borussia Dortmunds Sport-Geschäftsführer Lars Ricken hat Verständnis für die Äußerungen von Nico Schlotterbeck und erneut betont, dass der Verein weiter an einer Vertragsverlängerung mit dem Nationalspieler arbeitet. „Nicos Aussagen sind nachvollziehbar. Wir haben weder einen Durchbruch, noch eine Einigung bestätigt, daher hat uns eher die jüngste Berichterstattung überrascht“, sagte Ricken.

Schlotterbeck hatte am Montagabend einen Medienbericht von Sky dementiert, wonach er unmittelbar vor der Vertragsverlängerung stehe. „Ich sage ganz ehrlich, dass ich das klar dementieren muss. So weit sind wir leider nicht. Ich habe lange mit Sebastian (Kehl, d.Red.) verhandelt, der ist jetzt nicht mehr da“, sagte er nach dem 2:1 (1:0) der deutschen Fußball-Nationalmannschaft gegen Ghana in Stuttgart. Er sei entsprechend „sehr verwundert über die Berichterstattung“. Sein Vertrag läuft im Sommer 2027 aus, eine Verlängerung bis 2031 steht im Raum.

Nach Kehl-Aus: Schlotterbeck muss neu verhandeln

Sportdirektor Kehl, einer der Ansprechpartner Schlotterbecks, war am 22. März freigestellt worden. Am Tag darauf wurde Ole Book als Nachfolger benannt, er kam von der SV Elversberg. Schlotterbeck sagte, er werde nun wohl mit Book sowie Ricken über die Zukunft verhandeln.

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Ricken betonte, erneut den „vertrauensvollen Austausch“ mit Schlotterbeck und dessen Management. „An unserer Grundhaltung, ihn langfristig an den BVB zu binden, hat sich nichts geändert. Daran arbeiten wir weiter“, sagte der Sport-Geschäftsführer. (sid/dj)