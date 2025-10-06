„Nicht selbstverständlich“: Newcastle-Fans widmen Woltemade einen Song

DFB-Star Nick Woltemade sieht seinen gelungenen Einstand bei Newcastle United als etwas Besonderes an.

„Ich glaube, so ein Start ist nicht selbstverständlich. Und das habe ich mir erarbeitet, das haben die Leute um mich herum mit mir erarbeitet“, sagte der gebürtige Bremer dem TV-Sender Sky nach seinem Strafstoßtreffer zum 2:0 des nordenglischen Klubs gegen Nottingham Forest am Sonntag.

Woltemade, der im Sommer für eine Ablösesumme von bis zu 90 Millionen Euro vom VfB Stuttgart nach Newcastle gewechselt war, erzielte bereits seinen dritten Treffer beim vierten Premier-League-Einsatz. Zudem hatte er während der vergangenen Woche sein erstes Champions-League-Tor für Newcastle gefeiert. Woltemade bekräftigte, dass er „sehr gut aufgenommen worden“ sei.

Eigener Fan-Gesang nach jedem Tor

Für seine Treffer erhielt der 23-Jährige schon einen eigenen Fan-Gesang. „Wenn man hier ein Tor schießt, dann kriegt man einen schönen Song. Und dadurch, dass ich jetzt schon drei Heimtore hatte, konnte ich das immer schön anhören. Und das ist dann immer noch mal so eine kleine Extramotivation“, sagte der fast zwei Meter große Angreifer.

Das könnte Sie auch interessieren: Rooney mit knallhartem Urteil über Wirtz: „Er schadet Liverpool!“

Er hatte im Sommer maßgeblichen Anteil am Einzug der deutschen U21-Auswahl in das EM-Finale. Woltemade zählt auch zum DFB-Team, das in der WM-Qualifikation nun auf Luxemburg und Nordirland trifft. (dpa/sd)