Nicht nur Füllkrug: Milan will offenbar zweiten deutschen Fußball-Star verpflichten

Niclas und Niklas: Die AC Mailand bemüht sich laut „Gazzetta dello Sport“ um deutsche Nationalspieler im Doppelpack. Während die Verhandlungen mit West Ham United über eine Ausleihe von Stürmer Niclas Füllkrug weit fortgeschritten sein sollen, habe Milan auch Interesse an einer Verpflichtung von Borussia Dortmunds Verteidiger Niklas Süle.

Der 30-Jährige hatte am Freitag beim 2:0 gegen Borussia Mönchengladbach erst sein drittes Saisonspiel für den BVB bestritten und kam erstmals über 90 Minuten zum Einsatz. Knackpunkt bei den Bemühungen um Süle, dessen Vertrag zum Saisonende ausläuft, soll allerdings dessen hohes Gehalt sein.

Knackpunkt in Verhandlungen: Süles hohes Gehalt

Bei Füllkrug (32), der bei West Ham kaum zum Einsatz kommt und seine WM-Chancen wahren will, soll laut Gazzetta bereits am Montag ein Leihgeschäft finalisiert werden. Der Ex-Bremer und -Dortmunder, der auch beim VfL Wolfsburg gehandelt worden war, soll den verletzten Mexikaner Santiago Giménez ersetzen.

Das könnte Sie auch interessieren: Für seine WM-Chance: Wechselt Füllkrug im Winter zu diesem Topklub?

Mit routinierten deutschen Stürmern hat Milan sehr gute Erfahrungen gemacht: 1998 wechselte Oliver Bierhoff als 30-Jähriger zu den Rossoneri und schoss in 91 Ligaspielen 36 Tore. (sid/hmg)