Trainer Christian Titz droht in Hannover das Aus. Nachdem große Deals im Sommer nicht geklappt haben, könnte ein vereinsloser Stürmer zu 96 zurückkehren.

Nach dem Fehlstart in der 2. Bundesliga herrscht bei Hannover 96 schon Krisenstimmung. Trainer Christian Titz steht massiv unter Druck, bei einer Niederlage am Freitag in Nürnberg (18.30 Uhr, Sky) könnte es für den früheren HSV-Coach bereits richtig eng werden.

Verstärkung für die Offensive könnte es derweil für Titz auch nach der Transfer-Deadline noch geben: Laut der „Neuen Presse“ prüft Hannover eine Verpflichtung seines Ex-Stürmers Cedric Teuchert (29). Der 29-Jährige absolvierte für 96 zwischen 2019 und 2024 insgesamt 97 Spiele (34 Tore, 13 Vorlagen), sein Marktwert liegt laut transfermarkt.de bei zwei Millionen Euro.

Holt Hannover 96 Cedric Teuchert zurück?

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Teuchert ist aktuell vereinslos und daher verfügbar. Zuvor war er in der MLS bei St. Louis City SC aktiv – gemeinsam mit Marcel Hartel, der nun in Hannover spielt. „Klar würde ich mich freuen, wenn er kommen würde. Gerade auch von seiner Art und Weise, wie er Fußball spielt, aber auch von seiner Persönlichkeit“, sagte der Ex-St. Pauli-Profi der „Bild“ zur Causa Teuchert.

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Im vergangenen Transfer-Sommer hatte Sport-Geschäftsführer Jonas Boldt noch an einer ganz großen Sturm-Lösung gearbeitet: Doch ein Deal mit HSV-Aufstiegsheld Davie Selke (Baseksehir Istanbul) war finanziell nicht zu realisieren.

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Werder-Rückkehrer Niclas Füllkrug IMAGO / Sportfoto Rudel

Hannover hatte neben Selke auch Füllkrug auf dem Zettel

Laut „Bild“ hat sich 96 zudem mit der Rückkehr von Niclas Füllkrug beschäftigt, doch auch dieser Transfer war für Ex-HSV-Boss Boldt und die Niedersachsen nicht zu bezahlen. Der Nationalstürmer lies sich stattdessen bekanntlich von West Ham United an seinen Herzensklub Werder Bremen ausleihen, verzichtete dafür sogar auf Teile seines Gehalts.

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Nun könnte also Teuchert die Lösung sein. 96-Oberboss Martin Kind sagte der „Bild“ dazu: „Absolut wäre ein neuer Mittelstürmer schon gut gewesen. Wir waren auch an einigen dran, und Herr Boldt hat mit einigen Verhandlungen geführt. Es ist aber eben nicht zum Abschluss gekommen. Das heißt nicht, dass man die Entscheidung damit aufgehoben hat. Wir brauchen jetzt halt noch mal Zeit, um zu sehen, welche Spieler ohne Arbeitsvertrag auf dem Markt sind. Das ist auch eine Option, die wir auf der Agenda haben und weiter begleiten.“