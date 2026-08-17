Fabien Reese schwärmt nach dem Derbysieg vom neuen Teamgeist beim Absteiger. Ex-HSV-Stürmer Glatzel bekommt ein Sonderlob. Der nächste Transfer steht bevor.

Beim VfL Wolfsburg genießt man nach dem 1:0 bei Hannover 96 ein ganz neues Gefühl: den Teamgeist. Einer Hauptrolle: Ex-HSV-Torjäger Robert Glatzel!

Jahrelang litt der Volkswagen-Klub unter enttäuschten Erwartungen, falsch zusammengestellten Kadern und belasteten Innenverhältnissen. Der Abstieg aus der Bundesliga war in diesem Sommer das Ergebnis einer längeren Fehlentwicklung.

Nach dem Derbysieg in Hannover drang aber ein minutenlanger Jubel aus der VfL-Kabine. Der späte Siegtorschütze Fabian Reese brach deshalb sogar alle Interviews ab („Ich muss mich entschuldigen. Ich möchte jetzt in die Kabine“).

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Reese feiert Glatzel und den Teamgeist beim VfL Wolfsburg

Es geht nicht darum, wer die Tore schießt. Es geht darum: Das Team ist der Star! Fabian Reese

Am Beispiel seines späten Elfmeter-Treffers in der 87. Minute hatte der prominente Neueinkauf von Hertha BSC aber vorher noch erzählt, was diese völlig neu formierte Wolfsburger Mannschaft aber offensichtlich ausmacht: „Robert Glatzel kommt erst zur Halbzeit rein, spielt nicht in der Startelf, holt den Elfmeter raus, gibt ihn mir - und wir jubeln zusammen. Das ist der Weg, der uns stark machen muss“, sagte Reese. „Ich glaube, das ist gerade das, was uns durch die ersten Wochen getragen hat: Es geht nicht darum, wer die Tore schießt. Es geht darum: Das Team ist der Star!“

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Der VfL tritt auch in der 2. Bundesliga mit einer Mischung aus teuren Neueinkäufen (Reese, Glatzel, Damar) und verbliebenen Nationalspielern (Svanberg, Maehle, Shiogai) an. Doch das Binnenklima ist in dieser Mannschaft erkennbar besser als in den vergangenen Jahren.

Alexander Bernhardsson soll aus Kiel kommen

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„Wenn wir in dieser Liga nur mit 95 oder 99 Prozent reingehen, dann wird es eng. Aber ich habe das Gefühl, dass hier jeder 100 Prozent gibt“, sagte der neue Kapitän Hauke Wahl (kam von St. Pauli. Diesen Spirit „finde ich geil. Jeder macht mal Fehler. Aber man hat nicht das Gefühl, dass der dann alleine gelassen wird. Jeder steckt den anderen ein bisschen an mit dieser Energie. Was natürlich länger dauert, sind die Abläufe mit dem Ball, die Abläufe gegen den Ball“. Diese Automatismen, so Wahl, müssten sich erst finden.

Das stimmt. Spielerisch hat das teure VfL-Team auch gegen Hannover noch nicht überzeugt. Dennoch sagte Trainer Tobias Strobl: ”So ein Sieg ist ein Beschleuniger. Es sind extrem gute Einzelspieler, die wir geholt haben. Die musst du jetzt deckeln unter eine Idee. Aber ich finde, man hat in den ersten zwei Spielen schon gesehen, dass sie füreinander auch Dreckswege machen.“

Und die Wolfsburger Einkaufstour ist offenbar noch nicht beendet: Interesse hat der VfL an dem schwedischen Nationalspieler Alexander Bernhardsson von Holstein Kiel. (dpa)