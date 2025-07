Nicht Hamburg, auch nicht Schalke: Wo Donezk jetzt im Europapokal spielt

Der ukrainische Spitzenklub Schachtar Donezk spielt in der kommenden Europapokalsaison nicht erneut in Deutschland. Nachdem Schachtar 2023/24 seine nominellen Heimspiele in Hamburg sowie in der vergangenen Saison auf Schalke ausgetragen hatte, fiel die Wahl des Europa-League-Teilnehmers diesmal auf Krakau.

„Wir freuen uns, nach Polen zurückzukehren, wo wir positive Erfahrungen bei der Ausrichtung von Champions-League- und Europa League-Spielen gemacht haben“, sagte Geschäftsführer Serhij Palkin. Gespielt wird im Henryk-Reyman-Stadion in Krakau, die Heimstätte von Wisla fasst rund 33.000 Zuschauer.

Donezk spielt in der Europa League in Kraukau

In der Saison 2022/23 hatte Schachtar im Stadion Wojska Polskiego in der polnischen Hauptstadt Warschau gespielt, um den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine auszuweichen.

Wisla-Präsident Jaroslaw Krolewski sagte, die Partnerschaft mit Schachtar sei ein „Zeichen des gegenseitigen Vertrauens“ und ein „symbolischer Akt der Einheit und Solidarität in schwierigen Zeiten“.

„Wir wissen auch, dass viele Ukrainer, darunter Flüchtlinge, derzeit in Polen leben, und wir zählen auf ihre starke Unterstützung und Energie”, erklärte Palkin.