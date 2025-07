„Nicht günstig, aber…“: Sky-Experte Hamann fällt Urteil über neuen Bayern-Star

Sky-Experte Dietmar Hamann sieht die Verpflichtung von Luis Díaz durch den deutschen Fußball-Rekordmeister Bayern München als Coup an – wenn auch für einen stolzen Preis. „Sie haben einen sehr, sehr guten Spieler geholt, aber nicht günstig”, sagte der frühere Nationalspieler bei der Sky-Saisoneröffnung am Dienstag in Unterföhring.

Der Kolumbianer Díaz ist bereits in München, er soll bis zu 75 Millionen Euro Ablöse an den FC Liverpool kosten. Der 28-Jährige verstärkt nach den Abgängen von Thomas Müller (wahrscheinlich MLS), Leroy Sané (Galatasaray) und Mathys Tel (Tottenham Hotspur) die Offensive. Der FC Bayern bekomme „einen Spieler mit Herz und Mentalität, einen Kämpfer mit Tempo”, sagte Hamann, der selbst mit Liverpool die Champions League gewonnen hat. „Er wird die Bayern vom ersten Tag an besser machen, die Fans werden ihn lieben. Zu einem sehr hohen Preis bekommen sie einen sehr guten Spieler.”

„Suche ich noch jemanden“: Hamann nennt mögliche Bayern-Konkurrenten

Allerdings gebe es bei den Münchnern immer noch „einige Unbekannte” im Saison-Vorlauf, zudem ein „Kommunikationsproblem”. Dennoch, sagte Hamann: Im Meisterrennen „suche ich noch jemanden, der die Bayern schlagen kann. Ich glaube nicht, dass sie durchmarschieren.” Er nannte Borussia Dortmund und RB Leipzig als mögliche Herausforderer.

