„Nicht gegen euch gespielt”: DFB-Männer machen Frauen Mut und sticheln gegen Spanien

„Holt Euch den Pott!“: Auch die deutschen Fußball-Nationalspieler haben den DFB-Frauen vor dem EM-Halbfinale am Mittwochabend gegen Spanien (21 Uhr/ARD und DAZN) Mut zugesprochen. „Auch wenn die Spanierinnen vielleicht ein gutes Turnier gespielt haben: Sie haben noch nicht gegen euch gespielt. Ihr habt jeden Grund, an euch zu glauben und selbstbewusst ins Spiel zu gehen”, betonte Kapitän Joshua Kimmich in einem bei Instagram veröffentlichten Video.

Kimmich und einige seiner Kollegen erinnerten die deutschen Frauen an ihre Stärken, die sie im dramatischen Viertelfinale gegen Frankreich (6:5 i.E.) gezeigt hatten.

„Da war alles dabei“, sagte der DFB-Kapitän: „Individuelle Qualität, als Mannschaft wart ihr Wahnsinn, extrem viel Mentalität und vor allem der Glaube an euch selbst.“ Gegen Spanien werde es „genau darum gehen. Geht euren Weg weiter bis zum Schluss.“

Abwehrchef Antonio Rüdiger betonte ebenfalls die „gute Mentalität“, das „Herz“ und die Willenskraft, die die deutschen Frauen gegen Frankreich gezeigt hätten. „Gebt Gas, holt euch das Ding“, ergänzte er. David Raum merkte schmunzelnd an, die Männer hätten gegen Spanien ja noch „eine Rechnung offen, ihr könnt schon mal zurückschlagen – und dann ab ins Finale. Holt euch das Teil.“ Niclas Füllkrug sagte: „Holt euch den Pott, wir glauben an euch.“ (sid/hen)