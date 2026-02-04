„Nicht fair“: Ex-HSV-Keeper Adler sieht nur eine Option als WM-Torwart

Ex-Nationaltorhüter René Adler sieht für Marc-André ter Stegen keine WM-Chance mehr und rät Bundestrainer Julian Nagelsmann, im deutschen Tor jetzt voll auf Oliver Baumann zu setzen. „Es ist brutal bitter“, sagte der ZDF-Experte über den erneut verletzten ter Stegen, aber: „Ich glaube, dass es nichts werden wird mit der WM.“

Ex-HSV-Torwart Adler betonte, er „wünsche“ ter Stegen, dass es anders komme, „er hätte es total verdient nach dieser Leidenszeit und er war immer so loyal als Nummer 2. Aber man muss auch die Fakten betrachten, wie lange er ausgefallen ist und dass Oliver Baumann einen top Job macht.“

Adler lehnt Neuer-Debatte ab

Der zwölfmalige Nationalspieler Adler fände es Baumann gegenüber „nicht fair“, wenn Nagelsmann sich nun noch anders entscheiden würde. „Er hat eine super Quali gespielt, er spielt mit Hoffenheim eine sensationell gute Bundesliga-Saison. Deshalb sollten wir uns damit anfreunden, dass Oliver Baumann die Nummer 1 ist.“

Das könnte Sie auch interessieren: Unangenehmer Vorfall in der Büroküche? Neue Vorwürfe gegen Ex-HSV-Boss Kuntz

Die Debatte über einen Rücktritt vom Rücktritt Manuel Neuers erneut aufzumachen, lehnt Adler ab. „Manuel Neuer ist von sich aus zurückgetreten, das ist eine Diskussion, die es nicht zu führen gilt. Man sollte Oliver Baumann den Respekt entgegenbringen, den er sich aufgrund seiner Leistung verdient hat.“ (dpa/lam)