„Nice“: Haaland-Hype auf Social Media eskaliert – HSV-Profi mittendrin

Erling Haaland ist vermutlich derzeit einer der beliebtesten Menschen der Welt. Der Fußball-Star hat nicht nur sportlich bei der WM überzeugt, sondern allerorts auch durch sein lockeres Auftreten zahlreiche neue Fans gewonnen. In den sozialen Medien ist der Hype-Train heftig ins Rollen gekommen – und Haaland macht einfach mit. Auch ein HSV-Profi hat sich beteiligt.

Die Videos von Haalands Auftritt in einem Szene-Club im französischen Saint-Tropez gingen unter der Woche viral. Lässig und mit Wikinger-Helm tanzte der Stürmer von Manchester City hinter dem Pult von Star-DJ &Me. Die anderen Besucher filmten und feierten den Norweger, pausierten quasi ihre eigene Party-Session. Haaland bleibt dabei völlig cool, genießt die Aufmerksamkeit und ist einfach Teil des Moments.

Haaland macht Social-Media-Hype einfach mit

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Genau so, wie er sich an seinem Geburtstag beim Feiern in Südfrankreich zeigte, so präsentierte er sich schon während der WM, als er mit Cowboyhut Dallas verließ und einen Andrang auf die Kopfbedeckung auslöste oder beim Rückflug mit Waschbär unterwegs war. In den sozialen Medien gibt er sich genau so locker. Jeder will etwas vom Haaland-Kuchen abhaben und der 26-Jährige liefert.

So hat sich ein Trend verselbstständig, bei Posts auf einen Haaland-Kommentar zu hoffen. Unter anderem hat der FC Augsburg, gegen den Haaland einst sein Bundesliga-Debüt feierte, ein Video von seinem Debüt im Januar 2020 geteilt und darauf gewartet, dass der Stürmer es kommentiert – und er tat es. „Sorry guys“ schrieb er mit Lach-Emojis versehen. Schließlich hatte er damals beim 5:3 des BVB dreifach getroffen.

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HSV-Profi Pherai kommentiert Haaland-Post

Unter vielen anderen Posts schrieb Haaland „Nice“, weil die Videos genau auf diese Reaktion abzielten. So verschaffte er Künstlern zu Bekanntheit, kommentierte auch Beiträge von kleineren Accounts.

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Am Freitag teilte er bei Instagram dann selbst ein paar Fotos von seiner Geburtstagswoche. Auf den Bildern zu sehen sind seine Freundin Isabel Haugseng Johansen, Norwegen-Kumpel Sander Berge, der italienische Popstar Ultimo, DJ &ME und Haaland selbst mit Selfie und im Privatjet. In den Kommentaren tummelten sich schnell diverse Accounts. Einer von ihnen: Immanuel Pherai. „Nice“ kommentierte der HSV-Profi, der Haaland aus seinen Dortmunder Zeiten kennt. Auch er scheint in Haalands Bann gezogen worden zu sein.