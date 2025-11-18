Neymar kauft Rechte an Brasilien-Legende Pelé

Der Name Pelé wird fortan von seinem in Brasilien als „Kronprinzen“ anerkannten Nachfolger Neymar vermarktet. Der 33-Jährige, aktuell Klubidol beim FC Santos, sicherte sich über die Firma seines Vaters unter anderem Bildrechte, die Lizenzierung von Produkten sowie die Archivsammlung der im Dezember 2022 verstorbenen Fußball-Ikone.

Um sich besser zu vermarkten, hatte Pelé nach fehlgeschlagenen Versuchen auf eigene Faust 2012 die Rechte in die Hände einer US-amerikanischen Agentur gelegt. Doch nach seinem Tod nutzte Sport 10 das Marketingpotenzial kaum noch und gab dieses nun an Neymar da Silva Santos, Vater des Santos-Stars, und dessen Firma NR Sports ab.

Das könnte Sie auch interessieren: Bericht: HSV zeigt angeblich Interesse an Stürmer von der Konkurrenz

Der Neymar-Clan plant, Pelés Prestige über den gemeinsamen Klub Santos mit dem Image des noch aktiven Rekordtorjägers der Selecao zu verbinden. Laut Globoesporte ist auch Pelés Familie in das Projekt, das noch in diesem Monat offiziell vorgestellt werden soll, eingebunden. (sid/fwe)