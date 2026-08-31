Laura Wontorra verlässt den Streaminganbieter. Der hat nun eine Nachfolgerin gefunden.

Der Pay-TV-Sender DAZN hat eine Nachfolgerin für Laura Wontorra gefunden. Der Streamingdienst verpflichtete Valentina Maceri für seine Fußballberichterstattung. Die 33 Jahre alte Deutsch-Italienerin wird die Bundesliga-Sendungen moderieren.

Die aus Nürnberg stammende Journalistin arbeitete unter anderem bei Sport1 und „Bild“. Bei der Champions League wird Maceri allerdings nicht für DAZN arbeiten, sondern weiter für den Schweizer Sender blue Sport im Einsatz sein.

Wontorra hatte vor wenigen Wochen ihren Vertrag bei DAZN aufgelöst und soll zukünftig vermehrt bei RTL arbeiten. Offiziell ist das weder von RTL noch von Wontorras Management bestätigt. Zuletzt war sie im Sommer für den Bezahlsender MagentaTV bei der Fußball-Weltmeisterschaft in den USA, Mexiko und Kanada im Einsatz.

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Maceri am Samstag in Sinsheim im Einsatz

„Ich kenne den Fußball aus ganz unterschiedlichen Perspektiven“, sagte Maceri laut Mitteilung, „vom Platz, aus der Redaktion und aus dem Studio. Genau diesen vielseitigen Blick möchte ich in die Bundesliga-Berichterstattung bei DAZN einbringen.“

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Bereits am kommenden Samstag steht für Maceri ihr erster Bundesliga-Einsatz für DAZN in der Konferenz auf dem Programm: Ab 14 Uhr meldet sie sich zusammen mit dem TV-Experten Michael Ballack live aus Sinsheim, wo Borussia Dortmund bei der TSG Hoffenheim spielt. (dpa/mp)