Neues Format! England-Star überträgt die Bundesliga live auf YouTube

Die Bundesliga führt ihre Strategie fort, neue Zielgruppen zu erreichen. Nun spielt der ehemalige englische Nationalspieler Jamie Vardy dabei eine Rolle.

Jamie Vardy spielte zuletzt für Cremonese in der Serie A und ist seit Juli vereinslos. IMAGO/Alberto Mariani/LaPresse

Der frühere englische Nationalstürmer Jamie Vardy wird künftig als Broadcaster deutschen Live-Fußball moderieren und übertragen. Wie die Bundesliga am Freitag mitteilte, hat der 39-Jährige eine Vereinbarung geschlossen, nach der sein YouTube-Kanal „Jamie Vardy’s Having a Party“ in Großbritannien und Irland sieben Freitagsspiele in dieser Saison als offizieller Rechtehalter übertragen darf. Den Anfang macht das Eröffnungsspiel zwischen Meister Bayern München und dem VfB Stuttgart am Abend (20.30 Uhr/Sky und Sat.1).

Die Zusammenarbeit wurde im Rahmen einer umfassenderen Partnerschaft mit der Medien- und Unterhaltungsgruppe Banijay Entertainment vereinbart, die die Live-Show produzieren wird. Mit dem Engagement setzt die Bundesliga ihre Strategie fort, über neue digitale Formate zusätzliche Zielgruppen anzusprechen.

Bereits seit 2025 ist der britische Podcaster Mark Goldbridge offizieller Partner der Liga, in der Saison 2026/27 zeigt er auf seinem Channel „That's Football“ 15 Freitagabendspiele. Zuschauer verfolgen die Begegnungen dabei gemeinsam mit den jeweiligen Gastgebern und deren Reaktionen auf das Spielgeschehen.

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Vereinsloser Rekordspieler wird Teil von YouTube-Offensive

„Die Hinzunahme von Vardy bringt ein anderes, von Spielern geführtes Format in die Creator-Distribution der Bundesliga und verbindet Live-Fußball mit der Perspektive und Persönlichkeit eines der bekanntesten Premier-League-Spieler der vergangenen Jahre“, schrieb die Bundesliga in ihrer Mitteilung.

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Vardy ist nach einem einjährigen Engagement beim italienischen Klub US Cremonese derzeit vereinslos. Sein Vertrag lief im Sommer nach dem Abstieg des Teams aus der Serie A aus. Berühmt wurde Vardy vor allem als Schlüsselfigur beim sensationellen Meistertitel von Leicester City in der Saison 2015/16. Für England absolvierte er 26 Länderspiele und erzielte dabei sieben Treffer. (sid/mkw)