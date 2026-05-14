Wichtiger Termin am Samstag: Wann fällt die WM-Entscheidung um Neuer?

Julian Nagelsmann ist keiner, der sich dem großen Auftritt verschließt. Am Samstagabend hat er einen, der Bundestrainer ist nach dem Besuch des Bundesligaspiels zwischen Eintracht Frankfurt und dem VfB Stuttgart zu Gast im Aktuellen Sportstudio des ZDF. Spätestens dann wird er Stellung nehmen müssen zu einem Bericht des „kicker“ und zu der Frage: Denkt er tatsächlich darüber nach, Manuel Neuer mit zur WM zu nehmen?

Bis Montagabend musste der Deutsche Fußball-Bund (DFB) beim Weltverband FIFA eine Liste mit bis zu 55 potenziellen WM-Kandidaten einreichen, darunter mindestens fünf Torhüter. Am 21. Mai wird Nagelsmann dann in Frankfurt/Main den aus 26 Spielern bestehenden WM-Kader benennen. Und damit auch Neuer? „Die Zeichen mehren sich“, schreibt der „Kicker“ nun, „dass es dazu kommen könnte.“

Man dürfe davon ausgehen, meint das Fachmagazin, dass auf der Liste mit den 55 möglichen WM-Teilnehmern unter der Rubrik Torhüter „Neuers Name ebenso darauf steht“ wie jener von Oliver Baumann, Alexander Nübel, Finn Dahmen und Jonas Urbig, Neuers designierter Nachfolger beim FC Bayern. Auch BR24 will dies erfahren haben.

Im Fall Neuer: Wird es laufen wie mit Kroos?

Es könnte sich in Neuers Fall um eine Vorsichtsmaßnahme handeln – bei Verletzungen dürfen nur Spieler aus dem Pool der 55 nachnominiert werden. Nagelsmann aber hatte bislang nicht den Verdacht aufkommen lassen, dass er Neuer zurückholen könnte, wie nach dem „Kicker“-Bericht auch Sky in Erfahrung gebracht haben wollte.

Dass der Bundestrainer auf großer Bühne gerne mal ein Kaninchen aus dem Hut zaubert, ist allerdings schon vorgekommen. Im Dezember 2023 hatte er im Sportstudio ein Comeback von Toni Kroos als „interessanten Gedanken“ bezeichnet – zur Heim-EM 2024 kam der Regisseur tatsächlich zurück.

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Die bisherigen Aussagen der beiden diesmal Beteiligten weisen jedoch nicht auf eine Kehrtwende hin. „Noch mal: Manu ist zurückgetreten, aus freien Stücken, das hat er mehrfach wiederholt und deswegen ist es gar nicht so sinnvoll, darüber stetig zu diskutieren“, hat Nagelsmann gerade erst bei MagentaTV betont. Neuer meinte nach seiner Gala in der Champions League in Madrid: „Wir brauchen das Thema überhaupt nicht aufzumachen.“ Er habe alles gesagt, meinte der 40-Jährige, jetzt konzentriere er sich „hier auf den FC Bayern“.

Neuer steht vor Vertragsverlängerung

Dort wird Neuer seinen Vertrag allem Anschein nach in den kommenden Tagen um ein weiteres Jahr verlängern – ob er trotz seines Rücktritts 2024 aus der Nationalmannschaft im Sommer seine fünfte WM-Endrunde spielt, werde beim DFB „intern weit intensiver und kontroverser diskutiert, als es der Bundestrainer nach außen hin darstellen mag“, schreibt der „Kicker“. Auch bei den Bayern „ist man sich dessen bewusst“.

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Nicht nur in München, auch beim DFB wissen sie, was Neuer zu leisten imstande ist. „Ich bin nach wie vor der Meinung, dass er es sehr gut macht, dass er ein sehr guter Torwart ist“, sagte Nagelsmann im März. „Aber“, betonte der Bundestrainer damals, „wir haben mit Oli Baumann auch einen herausragenden Torwart.“ (sid/tb)