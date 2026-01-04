Neuer Vertrag mit 45 Jahren! Fußball-Weltrekordler macht weiter

Weltrekordler Fábio setzt seine Karriere für zwei weitere Spielzeiten fort. Brasiliens Erstligist Fluminense verkündete eine Vertragsverlängerung mit dem Torwart-Oldie bis Dezember 2027. Damit kann der 45-Jährige, der in der vergangenen Saison alle Ligaspiele über 90 Minuten bestritt, seine Rekordzahl von nunmehr 1426 Profi-Einsätzen weiter ausbauen.

Fábio, seit vier Jahren Stammtorhüter beim Traditionsklub aus Rio de Janeiro, gilt seit vergangenen August als der Spieler mit den meisten Profi-Einsätzen. Dort überholte er Englands Torwart-Ikone Peter Shilton, der laut „Guinnessbuch der Rekorde“ in seiner Karriere 1390 Spiele absolvierte.

Fábio gab sein Profi-Debüt 1997

Shilton selbst gibt auf der Plattform X an, 1387 Pflichtspiele bestritten zu haben. Zweifelsfrei verifiziert werden können weder Shiltons noch Fábios genaue Spieleinsätze. Klar ist, dass Fábio seinen Rekord in den kommenden zwei Spielzeiten weiter ausbauen will.

Sein Profidebüt hatte Fábio Deivson Lopes Maciel 1997 gegeben, seine ganze Karriere verbrachte er in seiner Heimat Brasilien für verschiedene Klubs. Mit Fluminense hatte er 2023 die kontinentale Copa Libertadores gewonnen, er schaffte es mit seinen Leistungen bei der Klub-WM im vergangenen Sommer in den USA sogar in die Vorauswahl für den FIFA-Welttorhüter 2025.

Trotz dieser Leistungen und erfolgreichen Ergebnisse mit dem brasilianischen Jugend-Auswahlteam bestritt er nie ein A-Länderspiel für die Seleção. (dpa/lam)