Im WM-Finale flog Enzo Fernández nach einem brutalen Foul vom Platz. Jetzt sorgt der Argentinier mit einem Mega-Transfer für den nächsten Knall.

Im WM-Finale sorgte Enzo Fernández mit einem heftigen Foul und anschließendem Platzverweis für Aufsehen. Nur wenige Wochen später steht der argentinische Vizeweltmeister nun vor einem spektakulären Wechsel: Manchester City greift für den Chelsea-Star ganz tief in die Tasche.

Dieser Transfer hat es in sich! Enzo Fernández steht unmittelbar vor einem Wechsel vom FC Chelsea zu Manchester City. Für den 25 Jahre alten Mittelfeldspieler wird eine Ablöse in der Größenordnung von rund 150 Millionen Euro fällig.

Nach übereinstimmenden Medienberichten haben sich die beiden Premier-League-Schwergewichte am letzten Tag der Transferperiode grundsätzlich geeinigt. Die BBC berichtet von 125 Millionen Pfund, also deutlich mehr als 140 Millionen Euro. Hinzu kommen mögliche Bonuszahlungen. Medizincheck und Vertragsunterzeichnung stehen noch aus.

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Damit wird Fernández zum teuersten Spieler dieses Transfer-Sommers – und Manchester City setzt seine enorme Einkaufstour fort.

Fernández flog im WM-Finale vom Platz

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Vielen Fußball-Fans dürfte der Argentinier noch aus einem ganz anderen Grund bestens in Erinnerung sein. Im WM-Finale am 19. Juli gegen Spanien leistete sich Fernández kurz vor dem Ende der regulären Spielzeit einen folgenschweren Aussetzer.

In der Nachspielzeit rauschte der bereits verwarnte Mittelfeldspieler an der Mittellinie mit hohem Tempo in einen Zweikampf mit Spaniens Pau Cubarsí. Fernández kam deutlich zu spät und erwischte den Verteidiger am Bein. Cubarsí wurde durch den Zusammenprall regelrecht ausgehebelt. Schiedsrichter Slavko Vincic zögerte nicht lange und zeigte Fernández die zweite Gelbe Karte – Gelb-Rot!

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Ein Platzverweis mit bitteren Folgen. Argentinien musste die gesamte Verlängerung in Unterzahl bestreiten. In der 106. Minute erzielte Ferran Torres das entscheidende 1:0 und machte Spanien zum Weltmeister. Für Titelverteidiger Argentinien und Fernández blieb nur Platz zwei.

Manchester City zahlt erneut eine Mega-Ablöse

Sportlich hat der Weltmeister von 2022 allerdings weiterhin einen gewaltigen Marktwert. Schon Anfang 2023 war Fernández für die damalige britische Rekordsumme von 107 Millionen Pfund von Benfica Lissabon zum FC Chelsea gewechselt.

Nun wird es noch einmal teurer. Bei Manchester City soll Fernández wieder mit Enzo Maresca zusammenarbeiten, unter dem er bereits beim FC Chelsea gespielt hatte. Der Argentinier soll den Wechsel nach Manchester selbst favorisiert haben.

Für City ist Fernández bereits der nächste extrem kostspielige Neuzugang dieses Sommers. Zuvor hatte der Klub unter anderem Elliot Anderson von Nottingham Forest und Ayyoub Bouaddi vom OSC Lille verpflichtet.

Auch insgesamt sprengt der englische Transfermarkt in diesem Sommer wieder alle Dimensionen. Liverpool zahlte 145 Millionen Euro für Bradley Barcola, Tottenham überwies 108 Millionen Euro für Sandro Tonali. Real Madrid sicherte sich Yan Diomande von RB Leipzig für 125 Millionen Euro. Und jetzt stellt Enzo Fernández den Transferrekord für diesen Sommer auf. (mp/sid)