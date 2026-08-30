Saïd El Mala trifft gleich zum Bundesliga-Auftakt für den 1. FC Köln – und sorgt danach mit seinem Jubel für Aufsehen.

Saïd El Mala gilt als großer Hoffnungsträger des 1. FC Köln. Gleich zum Bundesliga-Auftakt gegen Hoffenheim trifft der 20-Jährige – und sorgt danach mit einem ganz besonderen Jubel für Aufsehen.

Der 1. FC Köln ist mit einem 3:2 gegen die TSG Hoffenheim in die neue Bundesliga-Saison gestartet. Mittendrin: Saïd El Mala, der nach der Pause den zwischenzeitlichen Ausgleich erzielte und damit großen Anteil am gelungenen Auftakt hatte.

Saïd El Mala kopiert Jubel von Dennis Schröder

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Seinen Treffer feierte der 20-Jährige mit einer Geste, die Fußballfans eher aus dem Basketball kennen dürften. Abgeschaut hat sich El Mala den Jubel von Deutschlands Basketball-Star Dennis Schröder.

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„Er macht das ja immer, wenn er einen Dreier wirft. Ich habe das beobachtet und zu ihm gesagt: ,Ich finde den Jubel geil. Den mache ich auch, wenn ich treffe’“, berichtete El Mala nach dem Sieg.

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El Mala ist ein Fan von Dennis Schröder

Erst am vergangenen Donnerstag hatte der Offensivspieler das Basketball-Länderspiel der deutschen Auswahl gegen die Niederlande in Köln von der Tribüne aus verfolgt. Anschließend sei er mit Schröder essen gewesen und habe beschlossen, dessen Jubelgeste zu übernehmen.

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„Er ist ein Super-Typ und sehr bodenständig“, sagte El Mala über den Basketball-Star.

Auch sportlich hatte der Kölner allen Grund zur Freude. „Es fühlt sich extrem gut an, dass wir die drei Punkte hierbehalten haben“, sagte der 20‑Jährige. „Es hat Spaß gemacht und ist schön, die glücklichen Gesichter der Fans zu sehen.“

Saïd El Mala lässt sich von vergebenen Chancen nicht stoppen

Dabei war für El Mala zunächst nicht alles nach Plan gelaufen. In der ersten Halbzeit hatte er zwei große Chancen vergeben, nach dem Seitenwechsel traf er dann zum zwischenzeitlichen 1:1.

„Das war etwas unglücklich, aber davon lasse ich mich nicht abbringen. Ich habe einfach weitergemacht. Die Jungs haben mir auch Mut zugesprochen. Und dann hat es geklappt“, sagte El Mala.

El Mala erbt in Köln die Nummer von Podolski

Besonders im Fokus stand der Offensivspieler ohnehin. Im Sommer hatte es einen Flirt mit Borussia Dortmund gegeben, anschließend verlängerte El Mala seinen Vertrag beim 1. FC Köln.

Zudem lief er mit der Rückennummer 10 auf. Als erster FC-Profi seit Lukas Podolski in der Saison 2011/12 trug El Mala diese Nummer. „Darauf bin ich sehr stolz“, sagte er und ergänzte: „Ich bin sehr glücklich, hier zu sein.“

Saïd El Mala spürt den Druck als Hoffnungsträger

Dass er beim FC als großer Hoffnungsträger gilt und damit auch Druck verbunden ist, ist El Mala bewusst. Unterstützung bekommt er dabei von seinem Umfeld.

„Aber ich habe eine gute Mannschaft, einen guten Trainer und eine gute Familie um mich herum, die das jeden Tag begleiten“, sagte der 20-Jährige.

Köln-Trainer Wagner lobt El Mala

Auch FC-Chefcoach René Wagner lobte seinen Dribbelkünstler nach der Partie. „Saïd ist super klar. Wir pushen ihn intern auch und versuchen, den Druck von ihm fernzuhalten“, sagte Wagner.

Der Trainer ergänzte: „Er hat heute wieder gezeigt, dass er Tore machen kann. Am Ende tun wir ihm alle einen Gefallen, wenn wir ihn einfach Fußball spielen lassen.“

Krämpfe stoppen Saïd El Mala gegen Hoffenheim

Gegen Hoffenheim war für El Mala allerdings nach 65 Minuten Schluss. Der Offensivspieler musste angeschlagen ausgewechselt werden.

„Ich hatte Krämpfe. „Warum, weiß ich nicht, aber ich habe alles auf dem Platz gelassen und der Mannschaft so gut es ging geholfen“, sagte er.

Von der Bank aus sah El Mala anschließend, wie Neuzugang Thijs Dallinga mit einem Doppelpack in der 72. und 82. Minute zum Matchwinner wurde. Danach hatte El Mala für seinen Teamkollegen noch eine klare Ansage: „Das kostet. Dafür muss er einen ausgeben.“ (dpa/mp)