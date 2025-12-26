Neuer Sportchef gefunden: Schalke bedient sich bei Hannover 96
Der FC Schalke 04 stellt die Weichen für die Rückrunde – und zwar nicht nur auf dem Platz. Nach einem Bericht steht der Zweitligist kurz vor der Verpflichtung von Maximilian Lüftl. Der 31-Jährige arbeitet seit Anfang 2022 als Chefscout bei Hannover 96 und soll in Gelsenkirchen künftig die neu zugeschnittene Rolle „Leiter Scouting und Transfers“ übernehmen.
Brisant: Schalke soll sich nach einem Bericht des „Kicker“ mit Lüftl bereits vertraglich auf eine Zusammenarbeit geeinigt haben – offen ist aber noch, wann der Neue tatsächlich starten könnte. Der Grund: Lüftl steht bei Hannover 96 noch unter Vertrag.
Frank Baumann hatte Ben Manga auf Schalke abgelöst
Auf Schalke wäre es eine Schlüsselstelle in einem sensiblen Bereich – schließlich hatte Schalke die Zusammenarbeit mit Ben Manga im Herbst beendet. Der Klub erklärte damals, man optimiere die Strukturen im Scouting- und Nachwuchsbereich; Manga, zuvor als „Direktor Kaderplanung, Scouting und Knappenschmiede“ eingesetzt, müsse gehen. Übergangsweise übernahm Sportvorstand Frank Baumann die Aufgaben.
Lüftl gilt als akribischer Arbeiter, der viel über Profile, Daten und Videoanalyse kommt – und gleichzeitig den klassischen Live-Blick pflegt. Dazu bringt er einen Fußballer-Lebenslauf mit: Als Spieler war Lüftl Verteidiger. Er stammt aus Burghausen.
Interessant ist auch die Hierarchie: Anders als Manga soll Lüftl auf Schalke keinen Direktorenposten erhalten. Es soll auf der Geschäftsstelle von Schalke weniger um Titel – und mehr um Treffer auf dem Transfermarkt. (sid/mp)
