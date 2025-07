Neuer Rekord? Zehntausende DFB-Fans zum heutigen EM-Spiel erwartet

Die DFB-Frauen dürfen sich bei ihrem zweiten EM-Gruppenspiel gegen Dänemark auf große Unterstützung freuen. Für die Partie an diesem Dienstag (18 Uhr/ARD) im St. Jakob-Park in Basel wurden 15.787 Tickets an deutsche Fans verkauft, teilte der DFB mit Verweis auf die UEFA mit. Damit werden die deutschen Anhänger fast die Hälfte der gesamten Stadion-Kapazität (34.250) einnehmen.

Beim Auftaktspiel der deutschen Frauen-Nationalelf gegen Polen (2:0) waren bereits rund 4000 deutsche Fans im Stadion gewesen, die für lautstarke Stimmung auf den Rängen gesorgt hatten. In Basel dürfte es nun ungleich lauter werden: Der St. Jakob-Park ist der größte EM-Standort in der Schweiz, neben dem Eröffnungsspiel zwischen Gastgeber Schweiz und Norwegen (1:2) wird hier auch am 27. Juli das Finale stattfinden.

DFB-Fans mit großer Unterstützung bei Frauen-EM

Es ist durchaus möglich, dass die Partie zwischen Deutschland und Dänemark einen vorläufigen Fan-Höhepunkt des laufenden Turniers bildet. Beim Eröffnungsspiel am vergangenen Mittwoch war mit 34.063 ein neuer Rekord für die meisten Zuschauer bei einem Frauenfußballspiel in der Schweiz aufgestellt worden. Wird das Basler Stadion komplett ausverkauft, fällt diese Bestmarke womöglich schon im Laufe der nächsten drei Wochen wieder – vielleicht schon an diesem Dienstag.

Zum Abschluss der Vorrunde geht es für den achtfachen Europameister Deutschland am Samstag (21 Uhr/ZDF) nach Zürich. Im Letzigrund, das maximal 30.930 Zuschauer fasst, trifft die DFB-Auswahl auf Mitfavorit Schweden.