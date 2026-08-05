Die XXL-WM endete bereits vor mehreren Wochen, doch sie warten weiter auf ihr Geld. FIFA soll Versprechen nicht gehalten haben.

Die spanische Nationalmannschaft feiert bei der Trophäenübergabe im MetLife Stadium in Rutherford ihren Sieg bei der WM 2026. IMAGO / ZUMA Press Wire

Mehrere US-Städte, die Spiele der WM ausgerichtet haben, warten offenbar noch auf zugesagte Zahlungen derFIFA.

Wie das Portal „The Athletic“ berichtet, haben vier Vertreter von WM-Gastgeberstädten dem Medium gegenüber anonym erklärt, die FIFA habe ihnen jeweils eine Million Dollar an sogenannten „Legacy“-Geldern versprochen.

Diese sollten für den Bau fußballbezogener Infrastruktur sowie zur Unterstützung sozialer Projekte verwendet werden. Laut „The Athletic“ forderten die städtischen Verantwortlichen die Zahlungen ein, nachdem FIFA-Präsident Gianni Infantino entsprechende Zuwendungen für die Gastgeberstädte der Klub-WM 2025 in den USA angekündigt hatte.

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Mündliche Verträge: FIFA-Auszahlung fehlt

„Die vier Vertreter gaben an, dieses Versprechen sei mündlich von Mitgliedern der FIFA-Spitzenführung gemacht und den Städten in Besprechungen erneut bestätigt worden; eine Auszahlung sei jedoch bislang nicht erfolgt, weshalb sich nun mehrere Städte bei FIFA-Mitarbeitern nach dem Status der Zahlungen erkundigen“, so der Sport-Ableger der New York Times.

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Das MetLife Stadium in Ney Jersey im Bezirk East Rutherford vor dem WM-Spiel Deutschland gegen Ecuador. picture alliance / Anadolu | Sathire Kelpa

Zu den US-Gastgeberstädten der Weltmeisterschaft gehörten Seattle, San Francisco, Los Angeles, Dallas, Kansas City, Atlanta, Philadelphia, Miami, Boston sowie New York/New Jersey. Das 39-tägige Turnier im Juni und Juli, bei dem erstmals 48 Mannschaften antraten, trug zu Rekordeinnahmen der FIFA bei, die sich im Finanzzyklus 2023 bis 2026 Medien zufolge auf 15 Milliarden Dollar belaufen sollen.

Der Bericht könnte einen weiteren Nackenschlag für Infantino bedeuten, der wegen des vehement abgewehrten Plans, die Weltmeisterschaft für private Investitionen zu öffnen, in der Kritik steht - sowohl seitens des europäischen Verbands UEFA und anderer Kontinentalverbände als auch innerhalb der FIFA selbst. (sid/mkw)