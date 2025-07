Neuer DFL-Plan: TV-Revolution in der Zweiten Liga

Die Fußball-Fans können sich in der neuen Saison offenbar auf mehr Nähe zu ihren Stars und neue Einblicke rund um den Spieltag freuen. Laut eines Berichts der Bild-Zeitung setzt die Deutsche Fußball Liga (DFL) eine Ankündigung bei der TV-Produktion um und lässt unter anderem Kurz-Interviews bei der Busankunft sowie in der Halbzeit-Pause zu oder gewährt den übertragenden TV-Teams mehr Zugänge in die Kabinen der Teams. Zudem soll ein Vertreter einer Mannschaft mit einem Handy aus der Ich-Perspektive Bilder aufnehmen, um nach den Spielen die Emotionen in den Fankurven oder in der Kabine festzuhalten. Die Neuerungen sollen zunächst erst einmal für die 2. Liga gelten.

Demnach dürfen die TV-Sender nun auch unmittelbar nach Spielschluss im Mittelkreis Stimmen der Spieler einholen, außerdem seien etwa Interviews mit Mitgliedern der Trainerteams geplant, „um noch letzte Eindrücke aus der Kabine zu liefern”. Auch kurze Botschaften der Spieler aus den Teamhotels an die Fans solle es geben, hieß es. Ebenso wie eine Kamera an den Mannschaftsbussen.

„Auf Weltniveau“: Die DFL möchte TV-Teams deutlich mehr Zugänge geben

Die DFL hatte für die nun beginnende TV-Rechteperiode bereits vor eineinhalb Jahren entsprechende Pläne angekündigt. Um ein „Innovatives Topmedienprodukt auf Weltniveau“ anzubieten, werden die Vereine „mehr Nähe zulassen“, hatte DFL-Chef Steffen Merkel im Januar 2024 gesagt.

Schon früher hatten die TV-Teams deutlich mehr Zugänge rund um die Spiele der Bundesliga oder etwa des DFB-Pokals. Legendär sind unter anderem ein Interview mit Manager Uli Hoeneß während eines Spiels an der Bank von Bayern München oder eine Live-Schalte zu Dieter Kürten – bei der die TV-Legende von einem Spieler fast umgegrätscht wird (sid/hen)