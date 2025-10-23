Neuer Bayern-Vertrag? Manuel Neuer (39) verweist auf seine Knochen

Bayern-Kapitän Manuel Neuer ist der Frage nach dem Zeitpunkt seiner möglichen Vertragsverlängerung in München humorvoll ausgewichen.

„Ich muss auf meine Knochen achten. Es ist schon spät, und das merke ich jetzt schon wieder. Mal schauen, wie es nach dem Aufstehen ist“, sagte der 39-Jährige in der Nacht zum Donnerstag nach dem 4:0 in der Champions League gegen den FC Brügge aus Belgien.

Der Vertrag von Deutschlands Rekordtorhüter, der seit Sommer 2011 im Bayern-Tor steht, läuft am Saisonende aus. Eine Verlängerung um ein weiteres Jahr ist eine viel diskutierte Option und würde den Generationswechsel im Münchner Tor einmal mehr vertagen.

Als der langjährige Nationaltorhüter gefragt wurde, wie es denn nach dem Aufstehen bei ihm normalerweise so sei, scherzte er: „Ja, jetzt läuft der Arzt gerade vorbei. Muss ich kurz warten.“ Dann lächelte er verschmitzt und sagte: „Es gibt gute – und bessere Tage.“

Manuel Neuer freut sich für Trainer Kompany

Nach dem zwölften Sieg im zwölften Pflichtspiel der Saison und dem dritten Erfolg in der Champions League belegen die Münchner in der Königsklassen-Tabelle den zweiten Platz hinter Titelverteidiger Paris Saint-Germain. In zwei Wochen kommt es in Frankreichs Hauptstadt zum direkten Duell mit PSG. Der Tabellenführer ist ebenfalls mit neun Punkten gestartet.

Seinen Vertrag bereits verlängert hat Trainer Vincent Kompany. Der belgische Coach unterschrieb am Tag vor dem Brügge-Spiel vorzeitig einen neuen Kontrakt bis zum 30. Juni 2029. „Ich finde einfach, dass es der logische Schritt ist. Ich glaube, er macht sehr gute Arbeit mit seinem Team zusammen. Es macht Spaß, in dieser Mannschaft zu spielen“, sagte Neuer. (dpa/sd)