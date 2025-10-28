Zum 18. Geburtstag: Neuer Bayern-Vertrag für Super-Talent Lennart Karl (17)

Innerhalb von einer Woche trifft Lennart Karl gleich zweimal mit wichtigen Toren für den FC Bayern: In der Champions League zum frühen 1:0 gegen FC Brügge (4:0) und zum 3:0 gegen Borussia Mönchengladbach in der Bundesliga. Der 17-Jährige soll dem Rekordmeister noch länger erhalten bleiben.

Der Vertrag von Mittelfeldspieler Karl soll sich einem Bericht zufolge am 18. Geburtstag des Jungstars automatisch um ein Jahr verlängern. Wie der Sender Sky berichtet, wäre Karl, der am 22. Februar 2026 volljährig wird, dann bis mindestens 2029 an die Bayern gebunden. Zudem werde der aktuell bis 2028 laufende Kontrakt in einen Profivertrag umgewandelt und Karls Gehalt angepasst, heißt es in dem Bericht weiter. Eine Ausstiegsklausel gebe es nicht.

Lennart Karl bei Bayern wird dann bis 2029 laufen

Karl überzeugte zuletzt in der Bundesliga gegen Gladbach sowie in der Champions League gegen Brügge. In diesen Partien gelang ihm – höchst sehenswert – auch jeweils sein erstes Tor in den beiden Wettbewerben. In der Bundesliga zählte der Offensivspieler bislang einmal zur Startelf, fünfmal kam er von der Bank.

Mit seinem Klub ist Karl am Mittwoch wieder gefordert. Dann tritt der FC Bayern in der zweiten Runde des DFB-Pokals beim 1. FC Köln an (20.45/ARD und Sky). (dpa/mp)