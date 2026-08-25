Was sich bei VAR, Zeitspiel, Auswechslungen und Verletzungen ändert – und welche WM-Regeln nicht übernommen werden.

Freiburg-Coach Julian Schuster (r., mit HSV-Trainer Merlin Polzin) warnt davor, dem VAR noch mehr Eingriffsmöglichkeiten zu geben. picture alliance / xim.gs | xim.gs / Philipp Szyza

Im Nachhinein soll sich niemand beschweren können, er habe von den Änderungen nichts gewusst. Vor dem Start der neuen Bundesliga-Saison haben die Mannschaften deshalb eine Regelschulung von den Spitzenschiedsrichtern bekommen.

In einer dpa-Umfrage erklären mehrere Bundesliga-Trainer, welche Regeln sie ändern würden. In einigen Punkten gehen ihre Wünsche allerdings über das hinaus, was tatsächlich umgesetzt wird.

Keine verpflichtenden Trinkpausen

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„Abschaffen beziehungsweise gar nicht erst einführen würde ich eine verpflichtende Trinkpause“, sagt Mönchengladbachs Chefcoach Eugen Polanski.

Bei der Weltmeisterschaft war die sogenannte Hydration Break verpflichtend. Nach etwa 22 Minuten wurde in der Mitte beider Halbzeiten für ungefähr drei Minuten unterbrochen. Viele Fans und Experten kritisierten, dass diese Pausen vor allem für Werbung genutzt würden.

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In der Bundesliga gibt es eine solche Pflicht nicht. UEFA und Bundesliga überlassen es den Schiedsrichtern, abhängig von den Temperaturen über Trinkpausen zu entscheiden.

VAR bekommt mehr Möglichkeiten

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Freiburgs Trainer Julian Schuster warnt vor zu vielen Eingriffen. „Man sollte nicht zu viel durch kleinteilige Eingriffe am Spiel herumdoktern. Beim Zeitspiel etwa bin ich ein Freund davon, einfach konsequent nachspielen zu lassen.“

Trotzdem werden die Aufgaben des Video-Assistenten erweitert. Der VAR darf künftig eingreifen, wenn ein Platzverweis nach einer eindeutig falschen zweiten Gelben Karte erfolgt.

Auch wenn der Schiedsrichter versehentlich den falschen Spieler verwarnt oder des Feldes verweist, darf der Video-Assistent korrigieren. Dabei geht es ausschließlich um die Identität des Spielers. Ob die Verwarnung selbst berechtigt war, wird nicht überprüft.

Jochen Drees, Leiter Video-Assistenten bei der DFB Schiri GmbH, betont zugleich, dass die UEFA den Schiedsrichter wieder stärker in den Mittelpunkt rücken wolle. Die Linie gehe dahin, „den Schiedsrichter wieder zu stärken und nur bei klaren, offensichtlichen Fehlentscheidungen einzugreifen“.

Keine VAR-Prüfung bei Eckbällen

Schalkes Trainer Miron Muslic hätte gerne noch eine weitere Eingriffsmöglichkeit. „Ich fand es bei der WM sehr gut, dass auch die Entscheidungen bei Eckstößen überprüft wurden. Für die Bundesliga fände ich das auch sehr sinnvoll. Ein Eckstoß ist schon eine gute Möglichkeit, auch ein Tor zu erzielen.“

Auch René Wagner vom 1. FC Köln hält das für sinnvoll, „da Standards so ein wichtiges Thema geworden sind und viele Tore aus diesen Situationen resultieren“. Für ihn gibt es aber eine wichtige Voraussetzung: Der Spielfluss dürfe durch die Überprüfung nicht verzögert werden.

In der Bundesliga bleibt es trotzdem dabei: Falsche Eckballentscheidungen werden nicht vom VAR überprüft.

Strengere Maßnahmen gegen Zeitspiel

Deutlich mehr Zustimmung gibt es für die Maßnahmen gegen Zeitspiel, die bereits bei der Weltmeisterschaft angewendet wurden. Adi Hütter von Eintracht Frankfurt sieht darin einen guten Ansatz, um die Netto-Spielzeit zu erhöhen.

Hoffenheims Trainer Christian Ilzer sagt: „Fußball soll von Intensität, Tempo und Spielfluss leben. Unsere Energie gehört in Aktionen, nicht in Diskussionen.“

Augsburgs Manuel Baum sieht das ähnlich. „Am Schluss geht es darum, die Netto-Spielzeit zu erhöhen. Also beim Einwurf, wenn der Ball draußen ist, halt schneller einzuwerfen. Wenn jemand verletzt am Boden liegt, vielleicht steht er halt schneller auf, wenn er weiß, er muss dann eine Minute draußen bleiben.“

Schon in der vergangenen Saison starteten die Schiedsrichter einen Acht-Sekunden-Countdown, wenn ein Torhüter den Ball zu lange in der Hand hielt. Künftig können die Unparteiischen auch bei Einwürfen und Abstößen fünf Sekunden herunterzählen.

Wird das Spiel nach Ablauf dieser Zeit nicht fortgesetzt, wechselt der Ballbesitz. Bei einem Einwurf darf der Gegner einwerfen. Verzögert ein Team einen Abstoß, erhält die gegnerische Mannschaft einen Eckstoß.

Wer beim Wechsel trödelt, riskiert Unterzahl

Auch bei Auswechslungen soll es schneller gehen. Ein Spieler hat nach der Anzeige des Wechsels zehn Sekunden Zeit, um das Spielfeld zu verlassen.

Überschreitet er diese Frist, darf sein Ersatz nicht sofort aufs Feld. Er muss mindestens eine Minute bis zur nächsten Spielunterbrechung warten. Das Team spielt in dieser Zeit in Unterzahl.

Eine solche Zwangspause kann künftig auch verletzte Spieler treffen. Im Regelwerk heißt es: „Ein verletzter Spieler darf nicht auf dem Spielfeld behandelt werden und muss, wenn die Verletzung zu einer Spielunterbrechung oder einer Verzögerung der Spielfortsetzung führt, das Spielfeld verlassen und darf dieses erst eine Minute nach der Spielfortsetzung wieder betreten.“

Damit soll Zeitspiel durch simulierte Verletzungen – oder schlicht Schauspielerei – verhindert werden. Ausnahmen gibt es unter anderem bei Verletzungen von Torhütern oder wenn nach einem Zusammenprall mehrere Spieler desselben Teams behandelt werden müssen.

Beim Handspiel bleibt alles wie gehabt

Leverkusens Trainer Carles Martínez wünscht sich beim Handspiel mehr Klarheit. „Beim Thema Handspiel wäre es wünschenswert, für Spieler, Trainer und Fans mehr Klarheit, Nachvollziehbarkeit und vor allem Einheitlichkeit unabhängig von Schiedsrichtern zu haben“, sagt er.

Sein Ziel: „Dass vergleichbare Situationen unabhängig vom Schiedsrichter zu vergleichbaren Entscheidungen führen. Das würde grundsätzlich die Akzeptanz der Entscheidungen erhöhen.“

Neue Regeln gibt es beim Handspiel allerdings nicht. Marco Fritz, Leiter Evaluation der Schiri GmbH, sieht dafür auch keinen Anlass. „Wir haben beim Handspiel keine Diskussionen gehabt, zumindest null in der Rückrunde. Wir sind happy mit dem Umgang beim Handspiel, da gibt es keine neuen Anweisungen.“

Auch Schiedsrichter Daniel Siebert, der das Champions-League-Finale zwischen Paris St. Germain und dem FC Arsenal aus London geleitet hat, ist mit der bisherigen Linie zufrieden. „Ich persönlich finde, wir haben da eine gute Linie gefahren.“

Seinen „Erziehungsauftrag“ beschreibt Siebert so: Er wolle vermitteln, dass „nicht jedes Mal, wenn der Ball an die Hand klatscht, es Handspiel ist“. (dpa/mp)