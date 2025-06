Neue Details zum tödlichen Stadion-Sturz von München

Die Münchner Polizei geht nach dem tödlichen Sturz eines Zuschauers beim Nations-League-Finale am Sonntag in München vorerst weiter von einem tragischen Unfall aus. Wie sie am Dienstag mitteilte, handelt es sich bei dem Opfer um einen 34 Jahre alten Rumänen, der als Koch in Grainau bei Garmisch-Partenkirchen arbeitete. Er sei mit einer größeren Gruppe zum Spiel zwischen Portugal und Spanien angereist.

Der Mann war kurz nach 23.00 Uhr während der ersten Halbzeit der Verlängerung vom Mittelrang auf eine Treppe inmitten der Pressetribüne im Unterrang gestürzt. Zeugenaussagen und Sichtungen von Videoaufnahmen aus dem Stadion weisen laut eines Polizeisprechers darauf hin, dass der Mann bei seinem Sturz über die Brüstung „stark alkoholisiert“ gewesen sein könnte. Klarheit soll die angeordnete Obduktion bringen. Die Ermittlungen dauern an.

Trotz sofortiger Rettungsmaßnahmen von Notarzt und Sanitätern war der Mann kurz nach Mitternacht noch an der Unglücksstelle gestorben. Ein baulicher Mangel in der Arena liegt nach bisherigen Erkenntnisse nicht vor. (sid)