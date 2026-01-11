„Nehme das zur Kenntnis“: Köln-Fans mit großem Banner gegen Trainer Kwasniok

Nach dem siebten sieglosen Spiel des 1. FC Köln in Serie steht Trainer Lukas Kwasniok bei einem Teil der Fans offenbar in der Kritik. Als das 2:2 (1:2) des Aufsteigers beim Tabellenvorletzten 1. FC Heidenheim beendet war, war bei den Fans des 1. FC Köln ein großes Banner platziert, das sich gegen den Coach richtete. In großen Druckbuchstaben war dort „KWASNI YOK“ zu lesen. „Yok“ kann aus dem Türkischen ins Deutsche mit „Nein“ übersetzt werden.

„Ich habe es nicht wahrgenommen, aber ich wurde darüber informiert, dass es da etwas gab“, antwortete Kwasniok bei der Pressekonferenz nach dem Spiel auf eine entsprechende Frage. „Ich weiß jetzt nicht genau, warum und weswegen, aber ich nehme das jetzt zur Kenntnis. Wir versuchen, da irgendwie in Kommunikation zu treten, was in irgendwelcher Form Thema ist“, erklärte der 44-Jährige. „Ich kann nur mit Leistungen und Punkten vorangehen, aber das ist eben der 1. FC Köln. Da ist alles etwas dynamischer.“

Das Banner, welches von den Kölner Fans hochgehalten wurde

Der 1. FC Köln zehrt noch von seinem erfolgreichen Saisonstart, ist aber mittlerweile seit dem 2. November in der Fußball-Bundesliga ohne Sieg. Am Mittwoch wartet im ersten Heimspiel 2026 der FC Bayern München.

„Für mich ist eins wichtig: die Performance der Jungs auf dem Platz. Ich habe hier eine absolute Einheit gesehen: Trainer, Trainer-Team, Mannschaft. Das ist das, was ich beeinflussen kann“, sagte Kwasniok. „Ansonsten hoffe ich, dass man vielleicht die Bayern ärgern kann.“ Am kommenden Samstag ist der Druck gegen den Tabellenletzten Mainz größer als gegen die Bayern. (dpa/vb)