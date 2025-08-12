Nationaltrainer kündigt und heuert bei deutschem Drittliga-Klub an

Der deutsche WM-Qualifikations-Gegner Luxemburg muss sich auf Trainersuche begeben. Wie der nationale Fußballverband bekannt gab, hat Nationaltrainer Luc Holtz „gebeten, seinen Arbeitsvertrag mit sofortiger Wirkung aufzulösen“. Der 56-Jährige hatte seit 2010 die Auswahl seines Heimatlandes trainiert und in 144 Spielen 33 Siege geholt.

Holtz wechselt zum Drittligisten Waldhof Mannheim, wie der Klub am Dienstag verkündete. Er bringe „genau das Profil mit“, was sich Waldhof-Geschäftsführer Gerhard Zuber wünsche: „Langjährige Erfahrung als Trainer, taktisches Know-how und die Fähigkeit, eine klare Spielidee zu vermitteln.“ Die Kurpfälzer hatten am Montagabend ihren Cheftrainer Dominik Glawogger nach nur zwei Spieltagen freigestellt.

Das könnte Sie auch interessieren: Für zehn Millionen Euro! Leverkusen holt gebürtigen Hamburger

In der Qualifikation für die EM 2024 in Deutschland ist Holtz mit seinem Team erst im Play-off-Halbfinale an Georgien gescheitert. Gegen das DFB-Team spielt Luxemburg zunächst am 10. Oktober in Sinsheim. Das Rückspiel findet am 14. November in Luxemburg statt. (sid)