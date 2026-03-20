mopo plus logo
search icon
Hamburger menu
Jella Veit bei ihrem DFB-Debüt für die Frauen-Nationalmannschaft

Frankfurts Abwehrspielerin Jella Veit (20) bei ihrem A-Länderspiel-Debüt Foto: WITTERS

paidNationalspielerin Jella Veit aus Pinneberg muss dem HSV wehtun

kommentar icon
arrow down

Sie bekommt Besuch aus der Heimat – darf aber nicht zur perfekten Gastgeberin werden: Die Pinnebergerin Jella Veit empfängt am Samstag mit dem Bundesliga-Topteam Eintracht Frankfurt den HSV. Bestens gelaunt dürfte die 20-Jährige nicht nur wegen des Wiedersehens von bekannten Gesichtern sein. Denn Veit hat gerade ihr A-Länderspiel-Debüt gegeben und sich damit einen Traum erfüllt. In der MOPO erzählt sie davon.

Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
banner engagently
banner engagently
Kommentare öffnen arrow right in circle
 
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2026
Morgenpost Verlag GmbH
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2026
Morgenpost Verlag GmbH
Anzeige
Anzeige
test