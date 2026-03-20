Sie bekommt Besuch aus der Heimat – darf aber nicht zur perfekten Gastgeberin werden: Die Pinnebergerin Jella Veit empfängt am Samstag mit dem Bundesliga-Topteam Eintracht Frankfurt den HSV. Bestens gelaunt dürfte die 20-Jährige nicht nur wegen des Wiedersehens von bekannten Gesichtern sein. Denn Veit hat gerade ihr A-Länderspiel-Debüt gegeben und sich damit einen Traum erfüllt. In der MOPO erzählt sie davon.



