Nanu? Bundesliga-Schiri mitten im Spiel ausgewechselt

Bei der Bundesliga-Partie zwischen dem VfL Wolfsburg und dem VfB Stuttgart gab es in der Halbzeit eine kuriose Auswechslung. Statt eines Spielers wurde Schiedsrichter-Assistent Philipp Hüwe ausgewechselt – er kehrte nach der Pause nicht auf den Platz zurück.

Grund dafür waren offenbar muskuläre Probleme beim 35-Jährigen, wie Sky und DAZN übereinstimmend berichteten. Der rechte Oberschenkel machte gegen Ende der ersten Hälfte Probleme, sodass sich das Schiedsrichter-Team in der Kabine für einen Wechsel entschied.

Bundesliga-Schiedsrichter Hüwe ausgewechselt

Für Hüwe rückte im zweiten Durchgang stattdessen der Vierte Offizielle Konrad Oldhafer an die Seitenlinie. Hüwe wiederum nahm den Platz zwischen den Trainerbänken ein und fungierte fortan als Vierter Offizieller – weil er in dieser Funktion körperlich nicht ganz so beansprucht wird.

Schiedsrichter-Auswechslungen gibt es immer wieder in der Bundesliga. Erst im Januar war etwa der Unparteiische Dr. Felix Brych nach einer Verletzung im Spiel zwischen Holstein Kiel und der TSG Hoffenheim ausgewechselt worden.