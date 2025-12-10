Nanu? Bayer Leverkusen tritt in der Champions League ohne Trainer an

Trainer Kasper Hjulmand (53) wird beim Champions-League-Spiel von Bayer Leverkusen gegen Newcastle United nicht an der Seitenlinie stehen. Wie der Werksklub rund 90 Minuten vor Anpfiff mitteilte, fehlt der Däne am Mittwoch (21.00 Uhr/DAZN) aus persönlichen Gründen.

Co-Trainer Rogier Meijer übernimmt für Hjulmand. Die Rückkehr des Cheftrainers ist nach Vereinsangaben für das Rheinderby am Samstag gegen den 1. FC Köln vorgesehen.

Die Werkself will mit einem Sieg gegen den Premier-League-Klub um Nationalstürmer Nick Woltemade einen großen Schritt in Richtung K.o.-Phase machen. Vor zwei Wochen hatten die Rheinländer in der Königsklasse einen Überraschungscoup bei Manchester City (2:0) gelandet. (mp/sid)