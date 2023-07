Namen gefunden: So heißt das Maskottchen für die EM in Deutschland

Das Maskottchen für die Europameisterschaft 2024 in Deutschland hat einen Namen: Der verschmitzt lachende Teddybär mit den roten Fußballschuhen hört auf den Namen „Albärt”.

Das geht aus einer auf uefa.com durchgeführten Abstimmung hervor, bei der Schulkinder sowie Fans ihren Favoriten wählen durften. „Albärt” setzte sich dabei gegen die weiteren Vorschläge „Bärnardo”, „Bärnheart” und „Herzi von Bär” durch.

„Als Familienvater weiß ich, wie wichtig es ist, die Fantasie der Kinder anzuregen”, sagte Turnierdirektor Philipp Lahm: „Mit der Einführung unseres Maskottchens hoffen wir, eine lustige und sympathische Figur zu schaffen, die die Kinder für das Fußballspielen begeistern wird.”

Seinen ersten Auftritt hatte der damals noch namenlose Teddybär vor dem jüngsten Länderspiel des DFB-Teams gegen Kolumbien (0:2) in der Schalker Arena. Bis zur Heim-EM im kommenden Jahr wird „Albärt” in Schulen in ganz Europa unterwegs sein und Schülerinnen und Schüler auffordern, ihm Leben einzuhauchen und Bewegungen vorzumachen. (sid/mg)