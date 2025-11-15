Nagelsmann schickt Jungstar El Mala schon wieder weg

Für Jungstar Said El Mala ist das Abenteuer Nationalmannschaft beendet. Der 19-Jährige reiste am Samstag nach der Rückkehr aus Luxemburg, wo er tags zuvor beim 2:0-Sieg nicht zum Einsatz gekommen war, zur deutschen U21 nach Herzogenaurach weiter. Mit der DFB-Auswahl fliegt er am Sonntag nach Tiflis, wo zwei Tage später das wichtige EM-Qualifikationsspiel gegen Georgien (18 Uhr/live bei Sat.1) ansteht.

El Mala hatte im September und Oktober seine ersten vier Länderspiele für die U21 bestritten, die um Kampf um das direkte EM-Ticket weiter drei Punkte hinter Griechenland liegt. Bundestrainer Julian Nagelsmann hatte den Kölner für das WM-Qualifikationsspiel in Luxemburg erstmals in seinen Kader berufen.

Das könnte Sie auch interessieren: „Deswegen geht es nach Bremen“: Matchwinner Woltemade muss Trikot abgeben

Auch weil Nagelsmann im entscheidenden Spiel um das WM-Ticket gegen die Slowakei am Montag (20.45 Uhr/ZDF) in Leipzig wieder auf den zuletzt gesperrten Dortmunder Karim Adeyemi zurückgreifen kann, reiste El Mala nun weiter. Der ebenfalls für die U21 spielberechtigte Leipziger Assan Ouédraogo (19) bleibt dagegen bei der A-Nationalmannschaft. (sid/jh)