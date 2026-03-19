Nagelsmann nominiert Bayern-Star nicht – aber zwei Debütanten

Bundestrainer Julian Nagelsmann verzichtet zum Auftakt des WM-Jahres auf Jamal Musiala. Der angeschlagene Offensivspieler des FC Bayern wird in Absprache mit dem deutschen Rekordmeister nicht im Kader für die Länderspiele in der Schweiz (27. März) und gegen Ghana (30. März) stehen.

„Er hat eine Woche Reha hinter sich. Er ist verletzt, ich denke, er wird nicht zur Nationalmannschaft reisen“, sagte Münchens Sportvorstand Max Eberl nach dem 4:1 (1:0) im Achtelfinal-Rückspiel der Champions League gegen Atalanta Bergamo. Nagelsmann gibt sein Aufgebot am Donnerstagnachmitag in Frankfurt/Main bekannt.

Medien: Karl und Urbig reisen erstmals zum DFB-Team

Musiala war zuletzt im Hinspiel bei Atalanta (6:1) zum Einsatz gekommen, klagte danach aber über Probleme am linken Sprunggelenk. Wegen eines Muskelbündelrisses und seiner schweren Beinverletzung bei der Klub-WM im vergangenen Sommer hatte er die jüngsten acht Länderspiele verpasst. Letztmals für die DFB-Elf lief er im Viertelfinal-Rückspiel der Nations League gegen Italien (3:3) vor einem Jahr auf.

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Musiala ist also nicht dabei, laut Sky und „Bild“-Zeitung wird Nagelsmann aber zwei Teamkollegen des Offensivmanns nominieren: Die Bayern-Profis Lennart Karl (offensives Mittelfeld) und Torwart Jonas Urbig. Der 22-Jährige hatte zuletzt den verletzen Manuel Neuer im Kasten des FCB vertreten. Für Urbig und auch Youngster Karl ist es die erste Einladung ins deutsche A-Team. (sid/vb)