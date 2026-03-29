Nagelsmann mit bitteren Neuigkeiten: DFB-Star droht das WM-Aus

Für den verletzten Nationalspieler Felix Nmecha wird die Zeit bis zur WM knapp. „Es besteht auf jeden Fall die Gefahr, dass er die WM nicht spielen kann“, sagte Julian Nagelsmann vor dem Länderspiel gegen Ghana am Montag (20.45 Uhr/ARD) in Stuttgart.

Grundsätzlich ist Nagelsmann aber optimistisch, dass es Nmecha zum XXL-Turnier in den USA, Mexiko und Kanada schaffen wird. „Ich habe gute Hoffnung, dass er spielen kann und es gut wird. Er hat einen sehr guten Körper und eine gute Muskulatur. Er kann schon vieles kompensieren“, sagte Nagelsmann.

Nationalteam: Verpasst Felix Nmecha die WM?

Der Mittelfeldspieler von Borussia Dortmund musste für den Jahresstart der DFB-Auswahl aufgrund einer Außenbandverletzung im Knie absagen. Der BVB teilte mit, dass Nmecha „mehrere Wochen“ ausfallen werde. „Dann ist aber immer noch nicht garantiert, dass er schmerzfrei ist oder den Schmerz auch toleriert. Es ist schon eine Verletzung, die nicht ohne ist“, sagte Nagelsmann.

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Ein Ausfall von Nmecha, der bisher sechs Länderspiele bestritten hat, wäre „ein extremer Verlust für uns“, betonte der Bundestrainer, fügte aber an: „Ich bin guter Dinge. Er ist optimistisch. Ich auch. Die Ärzte auch.“