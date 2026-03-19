Nagelsmann holt Ex-HSV-Profi zurück – und lässt prominente Stars zu Hause

Im „kicker“-Interview hatte Julian Nagelsmann es kürzlich bereits angedeutet. Und den lobenden Worten für Josha Vagnoman folgt nun auch die Belohnung: Der Ex-HSV-Profi, heute in Diensten des VfB Stuttgart, wurde vom Bundestrainer für die anstehenden beiden Länderspiele gegen die Schweiz (27. März) und Ghana (30. März) nominiert. Im DFB-Kader gibt es noch mehr Rückkehrer – einige prominente Namen fehlen allerdings.

Teil des am Donnerstagnachmittag verkündeten Aufgebots sind neben Vagnoman, der sein erstes und bisher einziges A-Länderspiel im März 2023 unter Hansi Flick gegen Belgien bestritt, auch Deniz Undav (VfB Stuttgart), Kai Havertz (FC Arsenal), Pascal Groß (Brighton & Hove Albion), Antonio Rüdiger (Real Madrid) und Anton Stach (Leeds United). All diese Comebacker hatten beim vergangenen DFB-Lehrgang im Herbst aus unterschiedlichen Gründen gefehlt. Teilweise mussten sie sogar deutlich länger auf eine neuerliche Nominierung fürs A-Team warten.

Vagnoman, Stach und Undav sind zurück in der Nationalelf

Premier-League-Profi Stach etwa trug im Juni 2022 letztmals das Nationalmannschaftstrikot. Jetzt wurde der in Buchholz in der Nordheide geborene Mittelfeldmann für seine starken Leistungen auf der britischen Insel belohnt. Zudem berief Nagelsmann den von einer schwerwiegenden Verletzung zurückgekehrten Stürmer Havertz – und kam an Undav nicht vorbei. Der 29-Jährige ist seit Monaten der treffsicherste deutsche Angreifer, bringt es in dieser Bundesligasaison bereits auf 16 Buden. Damit ist Undav hinter Harry Kane (30) der zweitbeste Knipser der Liga.

Josha Vagnoman absolvierte im März 2023 sein erstes und bisher einziges A-Länderspiel für Deutschland. imago images/Sportfoto Rudel Josha Vagnoman absolvierte im März 2023 sein erstes und bisher einziges A-Länderspiel für Deutschland.

Zuletzt hatte sich Undav auch für eine Nominierung seines Stuttgarter Teamkollegen Vagnoman starkgemacht – und sein Wunsch wurde erhört. Wobei natürlich auch Nagelsmann weiß, was er an dem Außenverteidiger hat. Im „kicker“ sagte der DFB-Coach vor wenigen Wochen über Vagnoman, der von 2010 bis 2022 für den HSV gekickt hatte und im Volkspark zum Profi gereift war: „Er ist körperlich gut drauf, spielt fast immer beim VfB und macht das ordentlich.“ In dieser Spielzeit bringt es der gebürtige Hamburger auf 21 Bundesligaeinsätze (ein Tor, vier Assists).

Bayern-Duo erstmals dabei – El Mala, Stiller und Co. nicht

Neben Vagnoman dürfen sich auch die beiden Bayern-Profis Lennart Karl und Jonas Urbig freuen. Der 17-jährige Offensivmann und der 22-jährige Torwart, der bei den Münchnern zuletzt den verletzten Manuel Neuer vertreten hatte, erhielten zum ersten Mal überhaupt eine Einladung von Nagelsmann. Jamal Musiala, der zuletzt einen kleinen Rückschlag erlitt, fehlt dagegen im Kader, damit er sich bei den Bayern in Ruhe auf das Comeback vorbereiten kann.

Das könnte Sie auch interessieren: Hartes Urteil zu HSV-Rivale Werder – Kramer legt sich im Abstiegskampf fest

Und auch diese prominenten Namen fehlen im Aufgebot: Maximilian Mittelstädt (VfB Stuttgart), Angelo Stiller (auch VfB Stuttgart), Karim Adeyemi (Borussia Dortmund), Jonathan Burkhardt (Eintracht Frankfurt), Niclas Füllkrug (AC Mailand) sowie Said El Mala (1. FC Köln). Der 19-jährige Shootingstar des „Effzeh“ durfte im vergangenen Herbst erstmals bei Nagelsmanns Auswahl reinschnuppern, kam beim 2:0 gegen Luxemburg in der WM-Qualifikation aber nicht zum Einsatz. Jetzt muss El Mala weiterhin auf seine Premiere für die A-Nationalelf warten – ein Fingerzeig mit Blick auf die WM im Sommer? Vagnoman, so viel steht nun fest, hat gute Chancen, bei dem Turnier dabei zu sein.

Der gesamte DFB-Kader von Nagelsmann im Überblick:

Tor: Oliver Baumann (TSG Hoffenheim), Alexander Nübel (VfB Stuttgart), Jonas Urbig (FC Bayern)

Defensive: Waldemar Anton (Borussia Dortmund), Nathaniel Brown (Eintracht Frankfurt), Pascal Groß (Brighton & Hove Albion), Joshua Kimmich (FC Bayern), Aleksandar Pavlovic (FC Bayern), David Raum (RB Leipzig), Antonio Rüdiger (Real Madrid), Nico Schlotterbeck (Borussia Dortmund), Anton Stach (Leeds United), Jonathan Tah (FC Bayern), Malick Thiaw (Newcastle United), Josha Vagnoman (VfB Stuttgart)

Offensive: Serge Gnabry (FC Bayern), Leon Goretzka (FC Bayern), Kai Havert (FC Arsenal), Lennart Karl (FC Bayern), Jamie Leweling (VfB Stuttgart), Felix Nmecha (Borussia Dortmund), Leroy Sané (Galatasaray Istanbul), Kevin Schade (FC Brentford), Deniz Undav (VfB Stuttgart), Florian Wirtz (FC Liverpool), Nick Woltemade (Newcastle United)