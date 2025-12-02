Nagelsmann hat entschieden: Letzter Test-Gegner vor der WM steht fest

Die deutsche Nationalmannschaft wird ihre WM-Generalprobe gegen Co-Gastgeber USA bestreiten. Das teilte der Deutsche Fußball-Bund (DFB) am Dienstagabend mit. Die Partie findet am 6. Juni in Chicago statt. Anpfiff im Soldier Field ist um 20.30 Uhr (13.30 Uhr Ortszeit). In der 61.500 Zuschauer fassenden Arena, die kein WM-Spielort ist, trägt MLS-Klub Chicago Fire seine Heimspiele aus.

Das Team von Bundestrainer Julian Nagelsmann bricht nach dem Länderspiel gegen Finnland in Mainz (31. Mai) in die USA auf. Am Tag nach dem Duell mit dem US-Team bezieht der viermalige Weltmeister sein Base Camp für das Turnier (11. Juni bis 19. Juli). Die Auslosung für die XXL-WM mit 48 Mannschaften in den USA, Mexiko und Kanada findet am Freitag in Washington statt. Danach wird sich der DFB auf ein Quartier festlegen.

DFB-Auswahl Ende März gegen die Elfenbeinküste

Zum Start ins WM-Jahr absolviert die deutsche Elf im März zwei Länderspiele: Am 30. März ist Afrika-Cup-Sieger Elfenbeinküste in Stuttgart zu Gast, den zweiten Gegner wird der DFB zeitnah nach der Auslosung verkünden.

Gegen die USA spielte Deutschland bereits bei der Bundestrainer-Premiere von Nagelsmann im Oktober 2023. In East Hartford gab es damals einen 3:1-Sieg. Es war der achte Erfolg im zwölften Vergleich, vier Spiele gingen verloren. (sid)