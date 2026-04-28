Alles rückt nach hinten: Nagelsmann ändert seine WM-Pläne

Verschiebung der Kader-Bekanntgabe, späterer Start des Trainingslagers: Julian Nagelsmann hat seine Pläne für die WM-Vorbereitung angepasst. Der Bundestrainer wird sein 26er-Aufgebot für das XXL-Turnier in den USA, Mexiko und Kanada statt am 12. erst am 21. Mai in Frankfurt/Main präsentieren. Das gab der Deutsche Fußball-Bund (DFB) am Dienstag bekannt. Die Turnier-Vorbereitung bei Partner adidas in Herzogenaurach beginnt zudem zwei Tage später als geplant am 27. Mai.

Durch die spätere Kader-Verkündung verschafft sich Nagelsmann mit Blick auf die derzeit verletzten oder angeschlagenen Spieler mehr Zeit. Sein Aufgebot nominiert Nagelsmann nun nach dem letzten Bundesliga-Spieltag.

Nagelsmann nominiert seinen Kader vor dem DFB-Pokalfinale

Hintergrund der Anpassung des Trainingslagerstarts ist die Paarung im DFB-Pokalfinale. Am 23. Mai treffen Rekordsieger Bayern München und Titelverteidiger VfB Stuttgart aufeinander. Auf dem Rasen des Berliner Olympiastadions stehen dann auf beiden Seiten auch zahlreiche Nationalspieler. Der Beginn der WM-Vorbereitung schon zwei Tage später hätte wenig Sinn ergeben.

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Die DFB-Auswahl bestreitet vor der WM (11. Juni bis 19. Juli) noch zwei Länderspiele. Am 31. Mai geht es in Mainz gegen Finnland, am 6. Juni steht in Chicago die Generalprobe gegen Gastgeber USA an. Beim Turnier trifft der viermalige Weltmeister auf WM-Neuling Curacao (14. Juni/Houston), Elfenbeinküste (Cote d’Ivoire/20. Juni/Toronto) und Ecuador (25. Juni/New York/New Jersey). (sid)