Claudio Echeverri im City-Trikot

Claudio Echeverri lief zuletzt bei der Klub-WM für Manchester City auf. Foto: IMAGO / NurPhoto

Nächstes Toptalent für die Bundesliga? Leverkusen buhlt um U20-Nationalspieler

Fußball-Bundesligist Bayer Leverkusen steht Medienberichten zufolge unmittelbar vor der Verpflichtung des argentinischen U20-Nationalspielers Claudio Echeverri. Der offensive Mittelfeldspieler soll von Manchester City ausgeliehen werden und die erhoffte kreative Verstärkung sein.

Laut „kicker“ und Sky wird Bayer allerdings keine Kaufoption erhalten – dies habe der Klub von Star-Trainer Pep Guardiola bereits bei einem Angebot von Borussia Dortmund ausgeschlossen. Der 19-Jährige soll Spielpraxis auf hohem Niveau sammeln und sich anschließend in der Premier League durchsetzen, in der er derzeit allenfalls Aussicht auf Kurzeinsätze hätte.

ManCity hatte vor eineinhalb Jahren 18,5 Millionen Euro in Echeverri investiert und ihn direkt an River Plate zurück verliehen. Bei der U20-Südamerikameisterschaft traf das Top-Talent dann in neun Spielen insgesamt sechsmal. (sid/hen)

