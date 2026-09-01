Fußball
Nächster Schock für Werder: Hamburger Offensiv-Star fällt monatelang aus
Werder Bremen trifft der nächste schwere Ausfall: Justin Njinmah fehlt monatelang.
Bitter für Werder Bremen: Justin Njinmah hat sich schwer am Oberschenkel verletzt und wird den Grün-Weißen mehrere Monate fehlen.
Der 25-Jährige zog sich die Muskelverletzung beim Bundesliga-Auftakt gegen den SC Freiburg zu. Werder bestätigte am Dienstag, dass Njinmah länger ausfallen wird.
Nach Jens Stage wird auch Justin Njinmah lange fehlen
Besonders bitter: Nach Jens Stage ist Njinmah bereits der nächste Bremer Profi, der monatelang fehlt.
Der Offensivspieler ist gebürtiger Hamburger, spielte in seiner Heimatstadt aber nie für den HSV oder den FC St. Pauli. In der Jugend lief er stattdessen für Altona 93 und den Eimsbütteler TV auf, ehe es später über Holstein Kiel in den Profifußball ging.
Werder verzichtete am Deadline Day trotz der Verletzung auf einen kurzfristigen Ersatz. Wegen des späten Zeitpunkts entschied sich der Klub gegen einen weiteren Transfer. (sid/mp)
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