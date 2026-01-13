Nächster Rückschlag vor der WM: Füllkrug schon wieder verletzt

Kaum hat Niclas Füllkrug erstmals von Beginn an für Milan gespielt, da stoppt, Berichten zufolge, eine Verletzung den deutschen Fußball-Nationalspieler im WM-Jahr. Er wird vorerst ausfallen.

Niclas Füllkrug muss italienischen Medienberichten zufolge nach seinem ersten Startelf-Einsatz für seinen neuen Verein bereits den ersten Rückschlag einstecken. Der 32 Jahre alte deutsche Nationalspieler hat einen gebrochenen Zeh und wird erst mal ausfallen.

„Füllkrug schon k.o.“, schrieb „Corriere dello Sport“. Laut „Gazzetta dello Sport“ wird Füllkrug am Donnerstag bei Como 1907 fehlen und „mit ziemlicher Sicherheit auch am Sonntag gegen Lecce nicht dabei sein“.

Milan hoffe aber, den Angreifer für die Partie am 25. Januar gegen die AS Rom wieder fit zu bekommen, aber vieles werde von den Behandlungen und der Schmerzgrenze Füllkrugs abhängen, hieß es in dem Bericht. Andere Medien wie der „Corriere della Sera“ oder „La Repubblica“ schrieben indes von einer deutlichen Ausfalldauer: rund einem Monat.

Füllkrug kam am Sonntag erstmals im Milan-Dress von Beginn an zum Einsatz – und zog sich in der Partie gegen die AC Florenz prompt die Verletzung zu. Er wurde von West Ham United an den Klub in der Serie A bis zum Ende dieser Saison ausgeliehen. Beim Klub aus der Premier League war er im Oktober und November mehrere Spiele wegen eines Muskelbündelrisses ausgefallen und zuletzt nicht mal mehr im Kader gestanden.

Mit seinem Engagement in Mailand will sich Füllkrug auch für die WM im Sommer in den USA, in Kanada und Mexiko empfehlen. Bei seinen bisherigen drei Einsätzen für Milan erzielte der Mittelstürmer noch keinen Treffer. Die nächsten Termine der Nationalmannschaft stehen Ende März an. (dpa/hmg)