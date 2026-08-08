Assan Ouédraogo hat sich im Training an der Schulter verletzt und fällt vorerst aus. Für den 20-Jährigen setzt sich damit eine bittere Verletzungsserie fort.

Assan Ouédraogo (l.) rückte überraschend auf den letzten Drücker in den deutschen WM-Kader. Nun fällt der Leipziger erneut aus. picture alliance/dpa | Tom Weller

Nationalspieler Assan Ouédraogo wird RB Leipzig für „wenige Wochen“ fehlen. Wie der Klub zwei Wochen vor dem Ligastart bekannt gab, hat sich der Mittelfeldspieler in einem Zweikampf im Training „eine Kapselverletzung in der rechten Schulter zugezogen“. Diese werde „konservativ behandelt“.

Der verhängnisvolle Zweikampf hatte sich am Donnerstag zugetragen. Mit schmerzverzerrtem Gesicht musste er behandelt werden und griff sich dabei mehrfach an die Schulter, berichtete das Online-Portal „RBlive“.

Assan Ouédraogo bleibt vom Pech verfolgt

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Für Ouédraogo, der als Nachrücker bei der zurückliegenden WM im Kader der deutschen Nationalmannschaft stand, ist es der nächste gesundheitliche Rückschlag. Wegen einer Sehnenverletzung im linken Knie hatte er bereits Anfang des Jahres mehrere Monate aussetzen müssen.

Auch zum Ende des Vorjahres hatte er wegen einer Sehnenverletzung in der linken Kniekehle mehrere Wochen gefehlt. Nach dem ablösefreien Abgang von Xaver Schlager ist Ouédraogo eigentlich für die Rolle im zentralen Mittelfeld der Sachsen vorgesehen. (sid/mp)