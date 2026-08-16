Die Mannschaft von Trainer Alexander Ende unterlag nach der Auftaktniederlage in Mannheim (1:2) auch der TSG Hoffenheim II mit 0:2.

Was für ein tiefer Fall: Der Fehlstart von Absteiger Fortuna Düsseldorf in der 3. Liga ist perfekt!

Die Mannschaft von Trainer Alexander Ende unterlag nach der Auftaktniederlage in Mannheim (1:2) auch der TSG Hoffenheim II mit 0:2 und wartet nach zwei Spielen noch auf den ersten Punkt. Und noch während des Spiels soll über den Rauswurf des Trainers diskutiert worden sein!

3. Liga: Fortuna Düsseldorf verliert auch gegen Hoffenheim II

Anzeige

Kapitän Jorrit Hendrix sah nach einer Notbremse zudem noch die Rote Karte (79.). Zu diesem Zeitpunkt hatten die Gäste durch Tiago Poller (3.) und Jakov Dedic (52.) getroffen. Die Düsseldorfer enttäuschten vor 27.419 Zuschauern auf der ganzen Linie. „Oh, wie ist das schön“, sangen die Fortuna-Fans hämisch.

Laut „Bild“ sollen sich auch Teile des Aufsichtsrats gegen Coach Ende ausgesprochen haben und bereits während (!) der noch laufenden Partie gegen die TSG Gerüchte verbreitet haben, wonach es bei einer weiteren Niederlage zu einem Trainerwechsel kommen würde. Das wird jedoch nicht passieren. Ende bleibt laut „Bild“ im Amt.

Anzeige

Bericht: Diskussionen um Trainer Ende während des Spiels

An die Tabellenspitze setzte sich derweil vorerst der MSV Duisburg. Die Zebras drehten beim SC Verl in Überzahl einen 0:2-Rückstand und gewannen 4:2 . Duisburg erzielte zwischen der 61. und 72. Minute vier Treffer. Bei einer 2:0-Führung sah Verls Paul Lehmann die Gelb-Rote Karte (48.).

Anzeige

Düsseldorfs Mitabsteiger Preußen Münster musste sich mit einem 1:1 gegen den FC Ingolstadt begnügen. Rot-Weiss Essen kam zu einem mühevollen 1:0 (0:0) gegen Havelse. Semir Telalovic (64., Foulelfmeter) erzielte den Treffer. Aufsteiger Fortuna Köln und Alemannia Aachen trennten sich 1:1. Die Gäste spielten nach Gelb-Rot gegen Mehdi Loune (23.) lange in Unterzahl.